На улице Предтеченской в Вологде рабочие кладут асфальт в лужу

В Вологде рабочие, выполняющие ремонт улицы Предтеченской, кладут асфальт прямо в лужу. Эти фото корреспондент Newsvo сделал около 16.30 4 июля, после дождя. Работы на этом участке ведет ООО "Магистраль".

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде девять улиц будут отремонтированы в 2019 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Весной прошли аукционы по выбору подрядчиков для ремонта дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». По данным сайта госзакупок, улицу Предтеченскую на участке от моста 800-летия до Мира ремонтирует ООО "Магистраль".

Это та самая фирма, 14 сотрудников которой написали заявления в полицию, требуя возбудить уголовное дело против журналистов Newsvo по статье о клевете из-за поста в "БлогоVo" со словом "ханурики". После этого в редакцию пришли полицейские. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

В тему

В ноябре 2018 года "Российская газета" сообщала о том, что Росавтодор выпустил методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях. Асфальт рабочим разрешили укладывать в том числе в погодных условиях, когда температура окружающего воздуха находится в интервале от 5 до минус 10 градусов, а также при дожде и снеге. При этом при выпадении обильных осадков (более 5 миллиметров) производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается.