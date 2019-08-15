В Вологде заменили асфальт, уложенный в лужу на улице Предтеченской

15.08.2019 [Общество]

В Вологде прокуратура обязала рабочих заменить асфальт, уложенный в лужу на улице Предтеченской. Работы уже выполнены.

Ранее сообщалось, что 4 июля корреспондент NewsVo сфотографировал, как работники, ремонтирующие участок этой улицы возле перекрестка с улицей Козленской, кладут асфальт прямо в лужу.

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После нашей публикации проблемой занялась прокуратура Вологды. Выяснилось, что в апреле и мае в этом месте «Вологдагорводоканал» устранял прорывы на сетях и повредил покрытие парковочного кармана.

- В период с 01.07.2019 по 04.07.2019 ООО «Строительные технологии» на основании указанного договора выполнило работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения аварийных и строительных работ на сетях МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», при этом выполняло его в неблагоприятные погодные условия с подтоплением дождевыми водами, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Чтобы определить качество уложенного в лужу асфальта, по инициативе прокуратуры города  на месте были взяты пробы восстановленного покрытия. Экспертиза показала, что одна из проб признана не соответствующей установленным требованиям.

В итоге 10 июля прокуратура выне в адрес МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения, как сообщает ведомство, «одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности». Кроме того, была произведена перекладка асфальтобетонного покрытия.

Пробы асфальта вновь были отосланы в лабораторию: по оценке экспертов, теперь покрытие соответствует всем необходимым требованиям.

Тэги: асфальт, ремонт дорог

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