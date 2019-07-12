Прокуратура подтвердила нарушения при укладке асфальта в лужу на улице Предтеченской в Вологде

Городская прокуратура подтвердила нарушения при укладке асфальта на улице Предтеченской в Вологде. Напомним, 4 июля корреспондент NewsVo сфотографировал, как работники, ремонтирующие участок этой улицы возле перекрестка с улицей Козленской, кладут асфальт прямо в лужу.

По данным сайта госзакупок, контракт на ремонт улицы Предтеченской на участке от моста 800-летия до Мира выиграло ООО "Магистраль". Однако кто выполнял работы на этом парковочном кармане, было не известно. В тот же день мы позвонили в администрацию города, чтобы уточнить этот вопрос. Нам сказали, что выяснят это, но ответа мы ждем уже больше недели.

Однако после нашей публикации проблемой занялась прокуратура Вологды. Там подтвердили, что работы по восстановлению дорожного покрытия парковочного кармана выполнены некачественно. И назвали заказчика работ и исполнителя:

- Надзорными мероприятиями выявлены нарушения действующего законодательства, регламентирующего проведение работ по восстановлению асфальто-бетонного покрытия со стороны подрядчика - ООО «Строительные технологии», а также бездействие со стороны заказчика в лице МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

По результатам проверки прокуратура вынесла в адрес руководства «Вологдагорводоканала» представление об устранении нарушений закона.