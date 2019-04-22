«Магистраль» и «Дорсервис» получат в 2019 году 417,5 млн рублей за ремонт улиц в Вологде
Администрация Вологды сообщила о завершении аукционов по выбору подрядчиков для ремонта дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Были разыграны три лота на общую сумму 417,5 млн рублей. Ремонировать улицы в 2019 году будут те же фирмы, которые много раз выигрывали аукционы за последние годы - компании «Магистраль» и «Дорсервис».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, контракты с ними подпишут на следующей неделе.
Компания «Магистраль» будет ремонтировать следующие участки:
- ул. Некрасова на отрезке от реки до ул. Чернышевского;
- ул. Предтеченская на участке от моста 800-летия до Мира;
- ул. Прокатова на участке от ул. Горького до Северной;
- ул. Карла Маркса на участке от ул. Саммера до Чернышевского;
(ремонт этих четырех улиц обойдется в сумму около 150 млн рублей)
- ул. Северная, в том числе кольцевая развязка;
- ул. Пугачева.
(ремонт этих четырех улиц обойдется в сумму около 140 млн рублей)
«Дорсервису» достались участки на ул. Гагарина от Петина до Окружного шоссе и ул. Пролетарской от Кирова до пер. Парковый (стоимость работ - около 120 млн рублей). Напомним, в 2018 году эта фирма стала единственным участником аукциона на ремонт участка улицы Возрождения от Новгородской до Ярославской (более 16 млн рублей) и выиграла еще несколько аукционов на ремонт улиц в Вологде.
Также в в конце апреля- начале мая будет проведен аукцион по ремонту участка Пошехонского шоссе - от кольцевой развязки до границы города.
Напомним, в прошлом году Newsvo писал, как «Дорсервис», судя по всему, продает асфальт, которым сама же ремонтирует дороги (и, видимо, и «Магистраль»), в 1,5 раза дороже, чем он стоит в соседней Ярославской области.
Учредитель и директор «Магистрали» - Павел Волков. Один из учредителей и директор «Дорсервиса» - Дмитрий Федотов. Еще два учредителя этой фирмы – Вадим Гурочки и Александр Буйнов. Она была зарегистрирована 15 декабря 2015 года.
Согласно данным базы «Фокус Контур», Гурочкин и Буйнов также являются учредителями ООО «Автодор 35», зарегистрированного в тот же день. К слову, ООО с похожим названием – «Вологодавтодор» - тесно связано с «Магистралью».