Новый мост через Шексну в Череповце получил название «Архангельский»

13.09.2019 [Общество]

В Череповце озвучили результаты голосования за название для нового моста через Шексну. Больше всего голосов (26 598) жители города отдали за вариант «Архангельский». На втором месте вариант «Зареченский», на третьем — «Милютинский», написала на своей странице в соцсети мэр Елена Авдеева.

Ранее Newsvo сообщал, что голосование проводилось 8 сентября, в день выборов губернатора Вологодской области, на счетных участках проекта «Народный бюджет — ТОС». Череповчанам предложили на выбор восемь вариантов названий моста - Архангельский, Верещагинский, Зареченский, Матуринский, Милютинский, Череповецкий, Шекснинский и Южный.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным. 

Контракт на строительство моста стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год.

 

Тэги: мосты

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