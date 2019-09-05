Жители Череповца 8 сентября выберут название для нового моста через Шексну

В Череповце 8 сентября выберут название для нового моста через Шексну. Голосование будет проводиться на счетных участках проекта «Народный бюджет — ТОС», которые будут там же, где и избирательные участки по выборам губернатора.

Череповчанам предложат на выбор восемь вариантов названий моста - Архангельский, Верещагинский, Зареченский, Матуринский, Милютинский, Череповецкий, Шекснинский и Южный.

Кроме того, 8 сентября череповчане могут проголосовать за проекты своих территориальных самоуправлений. На проект "Народный бюджет - ТОС" в бюджете Череповца в 2020 году предусмотрено около 60 миллионов рублей.

-ТОСы на голосование вышли с инициативой по объединению проектов. К примеру, в Северном районе на голосование выносятся проекты благоустройства двух скверов - на Моченкова и Ветеранов, в Зашекснинском районе - скверы на Городецкой и Годовикова, в Индустриальном районе череповчане будут выбирать из четырех скверов", - цитирует мэра Череповца Елену Авдееву сайт cherinfo.ru.

Как ранее сообщал Newsvo, 8 сентября 2019 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора, а в Вологде – выборы депутатов гордумы. При этом на выборах главы региона досрочного голосования нет, однако вологжане смогут голосовать по месту пребывания на территории области. Для этого нужно подать заявление через сайт госуслуг, МФЦ или в участковую избирательную комиссию. Кроме того, для тех, кто в день голосования будет находиться в Москве, будут работать 30 цифровых избирательных участков.

Вопросы и обращения, связанные с подготовкой и проведением выборов 8 сентября принимаются по телефону «горячей линии» (8172) 230-240 или на официальном сайте избирательной комиссии Вологодской области.