Вологжане смогут сами выбрать участок для голосования на выборах губернатора 8 сентября

24.07.2019 [Общество]

С 24 июля начался приём заявлений от избирателей, желающих проголосовать 8 сентября на выборах губернатора Вологодской области по месту нахождения. Это означает, что вологжане сами смогут определить удобный участок для голосования на территории региона.

Подать соответствующее заявление можно до 4 сентября через МФЦ, портал госуслуг или в любой территориальной избирательной комиссии.

С 28 августа по 4 сентября можно будет также подать заявление через любую участковую избирательную комиссию.

График приема заявлений в избирательных комиссиях в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов.

Заявление подаётся лично. Необходимо предъявить паспорт.

Вопросы и обращения, связанные с подготовкой и проведением выборов 8 сентября принимаются по телефону «горячей линии» (8172) 230-240 или на официальном сайте избирательной комиссии Вологодской области.

Ранее Newsvo сообщал, что 8 сентября 2019 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора. При этом жители Вологды также будут выбирать депутатов Гордумы, а в Грязовецком, Тотемском и Междуреченском районах - пройдут дополнительные выборы депутата ЗСО. 

Тэги: выборы 2019, выборы губернатора, выборы

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