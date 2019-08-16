Суд признал незаконным отказ избиркома зарегистрировать Андрея Карягина кандидатом в депутаты гордумы Вологды

16.08.2019 [Общество]

Президент межрегиональной экологической и благотворительной организации «Зеленый полюс» Андрей Карягин оспорил в суде отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Вологодской гордумы. Вологодский городской суд накануне удовлетворил иск мужчины  к территориальной избирательной комиссии.

О ситуации Newsvo писал неделю назад.  Андрей Карягин баллотируется на округе № 20 как самовыдвиженец. Кандидат от "Единой России" на этом округе - Сергей Никулин.

Президент «Зеленого полюса» представил в избирком Вологды 46 подписей жителей Вологды. 2 августа в избиркоме ему выдали протокол проверки подписных листов, в котором говорится, что из 46 человек, поставивших подписи, два указали сведения, не соответствующие действительности. Таким образом, 44 подписи были признаны достоверными (для регистрации в качестве кандидата на 20 округе нужно представить 42 подписи избирателей). Документ, подтверждающий это, Карягину выдали 2 августа.

- При получении итогового протокола проверки подписных листов, секретарь ТИК г. Вологды Зубов О.А. завёл со мной разговор, о том, почему я не получал зарплату в МЭБОО «Зелёный полюс» за 2018 год, т. к. мною это было указанно.  Получив от меня ответ, что я работал в это время и с 2015 года на общественных началах, без оплаты труда, Зубов О.А. в ультимативной форме потребовал повторно представить справку, которую я представлял ранее, при выдвижении своей кандидатуры, сказав мне, что если я не представлю этот документ, то у меня будут проблемы с регистрацией, - пишет на своей странице в соцсети Андрей Карягин.

После того, как справка была предоставлена, в избиркоме решают повторно пересмотреть подписные листы и находят в них нарушения. В самой форме подписных листов  в качестве места работы кандидат указал общественную организацию, в которой не получает зарплату.

- Вместе с тем, в соответствие с 67 ФЗ, статья 2, род занятий, а также место работы, должность - это деятельность за плату, приносящая доход. При таких условиях комиссия вынуждена была собраться повторно, оценить подписные листы. В случае, если не выполнены требования законодательства по форме, либо содержанию подписных листов, либо данные указаны неверно, все подписи в подписном листе считаются недействительными. Поскольку в подписных листах также указывается кандидатом место работы и должность, либо род занятий, а у него везде было указано, что он президент данной организации, все подписи были признаны недействительными, - пояснил Newsvo Максим Зуев.

Избирательная комиссия обязана была уведомить кандидата о выявленных нарушениях, но, как говорит Андрей Карягин, этого сделано не было. 4 августа ТИК повторно рассмотрел его подписные листы, а уже 5 августа ему отказали в регистрации кандидатом.

- Тут такая «вилка» получилась: напиши бы я, что я безработный, при проверке информации через ЕГРЮЛ выяснилось бы, что я являюсь президентом общественной организации, - говорит Андрей Карягин.

В итоге был вынесен отказ в регистрации. Обжаловать это решение  президент «Зеленого полюса» решил в суде.

На заседании Андрей Карягин представил справку, что с 1.07.2019 года между ним и МЭБОО «Зелёный полюс» заключён трудовой договор.

- То есть на момент подачи документов (2 июля)  со мной был заключен трудовой договор. Просто они не разобрались. Кроме того, на суде представители ТИК говорили, что якобы послали мне почтой уведомление в Москву, потом говорили, что послали его не почтой, а телефонограммой, но никаких доказательств этого представить суду не смогли. Судья задавала мне такой вопрос: «Как вы считаете, вы не вводили в заблуждение избирателей при сборе подписей?». А я даже думать об этом не думал. Прокурор тоже сказал, что, по его мнению, избирателей в заблуждение я не вводил. Справедливость восторжествовала.

В итоге 15 августа Вологодский городской суд вынес решение о признании незаконным отказа в регистрации кандидата.

- Руководствуясь статьями 175, 180, 224 кодекса об административном судопроизводстве решил: административный иск Карягина удовлетворить. Признать незаконным и отменить постановление территориальной избирательной комиссии города Вологды  от 5 августа 2019 года (…). Обязать территориальную избирательную комиссию рассмотреть вопрос о регистрации Карягина кандидатом в депутаты Вологодской городской думы по одномандатному избирательному округу №20 с соблюдением процедуры, установленной федеральным законом (…), -  огласила решение судья.

 

Видео со страницы Андрея Карягина в соцсети

Избирком Вологды, скорее всего, будет оспаривать это решение в областном суде.

- Я иду в депутаты, чтобы помогать людям, а не потому, что мне мандат какой-то нужен. Обманным путем это (ред. - отказ в регистрации) все произошло. ТИК - это все-таки орган власти. Они лоббируют своего кандидата, который там уже пригрелся, всячески двигают. Почувствовали реального конкурента - решили его "убрать", - уверен Андрей Карягин.

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Тэги: выборы, гордума, депутаты

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