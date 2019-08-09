Избирком Вологды сначала принял, а потом признал недействительными подписи, представленные кандидатом

В Вологде избирком сначала признал достоверными подписи, представленные кандидатом в депутаты Гордумы, а через три дня отказал ему в регистрации, мотивировав это тем, что все представленные им подписи вдруг оказались недействительны. Противоречивый документ получил на руки президент межрегиональной экологической и благотворительной организации «Зеленый полюс» Андрей Карягин. В ТИКе говорят, что обнаружили нарушения в форме подписных листов - в качестве места работы кандидат указал общественную организацию, в которой не получает зарплату.

Андрей Карягин баллотируется на округе № 20 как самовыдвиженец. Кандидат от "Единой России" на этом округе - Сергей Никулин.

- Независимого кандидата всеми способами ТИК Вологды не хочет регистрировать на выборы в Вологодскую городскую Думу нового созыва, вынося беспрецедентное постановление, - написал на своей странице в соцсети Андрей Карягин.

Руководитель «Зеленого полюса» рассказал, что ранее подал документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Гордумы, представил 46 подписей жителей Вологды. 2 августа в избиркоме ему выдали протокол проверки подписных листов, в котором говорится, что из 46 человек, поставивших подписи, два указали сведения, не соответствующие действительности. Таким образом, 44 подписи были признаны достоверными (для регистрации в качестве кандидата на 20 округе нужно представить 42 подписи избирателей).

Однако уже 5 августа в избиркоме издали постановление об отказе в регистрации. В нем говорится, что из 46 представленных Андреем Карягиным подписей признаны недействительными 46, то есть все, 100%! Как это соотносится с выданным ранее протоколом проверки подписей, кандидату непонятно.

Интересно оформлено и само постановление: если в первом его пункте значится «отказать в регистрации Карягина Андрея Павловича», то во втором пункте – «выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца».

С вопросом, почему в постановлении ТИК противоречит сама себе, корреспондент Newsvo утром 9 августа обратился в избирком Вологды. По словам председателя избирательной комиссии Максима Зуева, подписные листы были признаны недействительными, потому что кандидат указал в них в качестве места работы общественную организацию, в которой не получает зарплату.

- Действительно у Карягина были признаны достоверными 44 подписи, их было достаточно для регистрации в качестве кандидата. Однако в этот же день, 2 августа, Карягиным была представлена в ТИК города Вологды справка из некоммерческой организации "Зеленый полюс", которую он указал в качестве места работы. Согласно справке, Карягин занимает должность председателя на общественных началах, не получает там никакого дохода. Вместе с тем, в соответствие с 67 ФЗ, статья 2, род занятий, а также место работы, должность - это деятельность за плату, приносящая доход. При таких условиях комиссия вынуждена была собраться повторно, оценить подписные листы. В случае, если не выполнены требования законодательства по форме, либо содержанию подписных листов, либо данные указаны неверно, все подписи в подписном листе считаются недействительными. Поскольку в подписных листах также указывается кандидатом место работы и должность, либо род занятий, а у него везде было указано, что он президент данной организации, все подписи были признаны недействительными, - пояснил Newsvo Максим Зуев.



Андрей Карягин намерен оспорить отказ в регистрации через суд.

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