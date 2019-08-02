Череповчанина, который выкинул кондуктора из автобуса, приговорили к условному сроку

В Череповце вынесли приговор мужчине, который выкинул кондуктора из автобуса. 37-летний череповчанин свою вину признал лишь частично.

NewsVo ранее рассказывал об этом случае. Инцидент произошел 16 мая в автобусе №13 в Череповце и попал на видео. Мужчина с ребенком сели в автобус на улице Набережной. Пассажир отдал за себя кондуктору 26 рублей, однако за сына не заплатил. Череповчанин набросился на кондуктора после её вопроса об оплате проезда: он вышвырнул её в открытую дверь, когда автобус подъехал к остановке.

На помощь женщине пришли другие пассажиры. «Скорая» диагностировала у неё ушибы. Мужчина с места происшествия скрылся. Позже его поймали полицейские. Было возбуждено два уголовных дела: по статье 116 УК РФ «Побои» и по п. "В", ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

На суде мужчина заявил, что у него не было злого умысла, когда он выталкивал женщину на асфальт.

- Просто у меня получился конфликт с кондуктором из-за нехватки денег, из-за ее нелояльности к моему ребенку и ее грубых слов. Она грубо со мной разговаривала. Из меня полезли маты, она в ответ тоже. Я вскипел! Я хотел покинуть зону конфликта, ребенок уже рыдал. Я пошел к выходу, в этот момент Коновалова пролетает в конец автобуса, она падает на ступеньки, двери открываются и, как в худом кино, она падает на асфальт, - цитирует слова подсудимого cherinfo.ru.

Известно, что мужчина ранее был судим за кражу, в 2016 году он получил условный срок. В 2018 году его оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что тележкой толкнул охранника супермаркета.

По данным cherinfo.ru, суд учел смягчающие обстоятельства: частичное признание вины и раскаяния, частичное возмещение материального ущерба потерпевшей (он дал ей 2000 рублей), наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, наличие знаков отличия на службе и участие в боевых действиях.

Череповчанину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, он обязан выплатить кондуктору 56, 6 тысячи рублей.

Пострадавшая женщина считает, что мужчина заслуживает более строгого наказания.



Приговор в законную силу не вступил, стороны имеют право его обжаловать.