В Череповце хулиган, не желая оплачивать проезд сына, выкинул кондуктора из автобуса

В Череповце пассажир автобуса №13, не желая оплачивать проезд своего сына, выкинул кондуктора через дверь на асфальт. Инцидент произошел накануне около 22 часов на остановке "Судостроительная", сообщает официальный сайт мэрии.

Мужчина с ребенком сели в автобус на улице Набережной. Пассажир отдал за себя кондуктору 26 рублей, однако за сына не заплатил.

- Я спросила: „А ребенок?“. Мужчина ничего не ответил. Я спросила у мальчика, тот тоже промолчал. Я снова обратилась к отцу, на что тот ответил, что мальчик поедет две остановки бесплатно. Все это сопровождалось матом. Я снова попросила оплатить проезд, на что он выдал: „Тебя что, вырубить?!“. В это время автобус подъехал к остановке „Судостроительная“, там он меня вышвырнул на улицу. Я упала, очень больно ударилась головой о бордюр, — рассказала кондуктор Светлана Коновалова.

На помощь женщине бросились другие пассажиры и водитель. Хулиган с места просшествия скрылся вместе со своим сыном.

Происшествие попало на камеры наблюдения, которые установлены в автобусе.

Приехавшая на место "скорая" диагностировала у кондуктора ушибы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские уже задержали мужчину. Ему 37 лет, его сын учится в школе и не имел права на бесплатный проезд. Выяснилось, что отец с ребенком возвращались с выставки роботов, денег у мужчины было только на один билет. По факту происшествия проводится проверка.

