На череповчанина, выкинувшего кондуктора из автобуса, завели уголовное дело

Полиция Череповца возбудила уголовное в отношении мужчины, который выкинул из автобуса кондуктора. Он напал на женщину, так как не хотел покупать билет на своего сына. Инцидент произошёл на маршруте № 13 поздно вечером.

«Отделом дознания в отношении мужчину 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 116 "Побои"», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Череповцу.

NewsVo ранее рассказывал об этом случае. инцидент попал на видео. Череповчанин набросился на кондуктора после её вопроса об оплате проезда: он вышвырнул её в открытую дверь, когда автобус подъехал к остановке.

На помощь женщине пришли другие пассажиры. «Скорая» диагностировала у неё ушибы. Мужчина с места происшествия скрылся. Позже его поймали полицейские.