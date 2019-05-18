На череповчанина, выкинувшего кондуктора из автобуса, завели уголовное дело

18.05.2019 [Происшествия]

Полиция Череповца возбудила уголовное в отношении мужчины, который выкинул из автобуса кондуктора. Он напал на женщину, так как не хотел покупать билет на своего сына. Инцидент произошёл на маршруте № 13 поздно вечером.

«Отделом дознания в отношении мужчину 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 116 "Побои"», —  говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Череповцу.

NewsVo ранее рассказывал об этом случае. инцидент попал на видео. Череповчанин набросился на кондуктора после её вопроса об оплате проезда: он вышвырнул её в открытую дверь, когда автобус подъехал к остановке.

На помощь женщине пришли другие пассажиры. «Скорая» диагностировала у неё ушибы. Мужчина с места происшествия скрылся. Позже его поймали полицейские.

Тэги: побои

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На жителя Верховажья составили протокол об оскорблении власти из-за статуса о Путине в соцсети
В Вологде на пожаре в квартире погиб журналист Николай Гуляев
Журналистка из Вологды задала вопрос Путину о строительстве полигона на станции Шиес в Архангельской области
Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова
Зарплаты вологодского губернатора и его замов за 2018 год составили от 300 до 500 тысяч рублей в месяц
ФАС обязала мусорных регоператоров в Вологодской области пересчитать валовую выручку
В Череповце хулиган, не желая оплачивать проезд сына, выкинул кондуктора из автобуса
В Вологде пациенты собирают подписи за сохранение диабет-центра
Житель Вологды до смерти избил бейсбольной битой пришедшего к нему домой незнакомца
Собутыльники спрятали труп убитого соседа в подъезде дома в Череповце
16.05.2019 [Общество]

В Екатеринбурге продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере

1195
0
16.05.2019 [БлогоVO]

Происходящее в Екатеринбурге

885
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область вошла в молочный топ-10 регионов России
На череповчанина, выкинувшего кондуктора из автобуса, завели уголовное дело
В Вологде пенсионерку оштрафовали на 8 тысяч рублей за продажу "шпионских" брелоков
Девять китайцев, монтировавших сушильный цех на улице Элеваторной в Вологде, выдворят за пределы России
В Череповце хулиган, не желая оплачивать проезд сына, выкинул кондуктора из автобуса
Журналистка из Вологды задала вопрос Путину о строительстве полигона на станции Шиес в Архангельской области
В Череповце перевозчика, у которого пассажиров возил лишенный прав водитель, оштрафовали на 100 тысяч рублей
 


15.05.2019 [Общество]

Неправильные тарифы и непрофильные пациенты: конфликт с диабет-центром в Вологде остается нерешенным

2267
0
18.05.2019 [БлогоVO]

Простота хуже воровства

135
0
18.05.2019 [Обзор Прессы]

Умер в «приемной комнате»

142
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика