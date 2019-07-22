Премьер Дмитрий Медведев: "Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять"

На встрече в Туле с экспертами в области развития городской среды, которая состоялась на прошлой неделе, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сказал, что вопросы благоустройства городской среды нужно обсуждать с жителями.

- Если ещё 50-70 лет назад можно было все это делать - застраивать целые города вне контекста общения с людьми, ну и государство было другое, и требования были другие - то сейчас это делать абсолютно невозможно. Это делается для людей и при помощи людей, - отметил Дмитрий Медведев.

Как пишут РИА Новости, премьер-министр отметил, что нужно взаимодействовать с жителями при реализации градостроительной политики. По его словам, сейчас это ключевой фактор. Дмитрий Медведев также согласился с тем, что городская среда предполагает не просто благоустройство территории. Он отметил, что нужно одновременно сохранять историческое наследие и формировать комфортную городскую среду.

Дмитрий Медведев указал также на важность планирования и многофункционального подхода в этих вопросах.

- Архитектор к этому относится по-серьезному, он думает о десятилетних перспективах, а губернатор может в чем-то не разобраться. Но если говорить серьезно, мы все, практически в любом городе, связаны с тем, что нам досталось от наших правопредшественников, - добавил он.

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Напомним, в Вологде не было широкого общественного обсуждения проекта благоустройства набережной, а сейчас даже тот проект, который был принят без учета мнения жителей, реализуется с нарушениями.

На одном из совещаний губернатор Олег Кувшинников заявил, что 90 процентов вологжан якобы выступают именно за такое берегоукрепление. Людей, которые против сплошного бетонирования, глава региона назвал "диванными критиками". Соответственно, в их число попали и архитекторы, которые поясняют, почему работы на набережной нужно остановить.

- Ну и что, что берега будут забетонированы, да и бог с ними. <...> Чего там гундят в соцсетях диванные критики. Достали меня, честное слово. Надо делать и никого не бояться. Делайте. Делайте и никого не слушайте, - констатировал глава региона.

А вот что сказал на совещании в Туле Дмитрий Медведев:

- Хорошо, когда губернатор правильно понимает свои задачи, записывает все, потом берет это на вооружение. Видимо, там, где губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять. Не архитектора же менять, - в шутку отметил премьер-министр.

Напомним, 24 июля на Кремлевской площади в Вологде пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную». Начало в 18:00.