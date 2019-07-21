В Вологде сгорел еще один деревянный дом на Набережной VI армии

Накануне вечером в Вологде загорелся деревянный дом на Набережной VI армии, 33. Пожарных в 21:22 вызвали очевидцы.

Двухквартирный расселенный дом принадлежит администрации Вологды. Доступ в него должен быть перекрыт, однако эта норма вновь была нарушена.

По данным областного УМЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. Вологжане предполагают, что это очередной поджог - дом был нежилым.

Здание построено в 1964 году, в 2011 году оно было признано аварийным. Жителей расселили до сентября 2017 года, а до 31 декабря 2017 года администрация города должна была его снести (ред. - это одно из условий программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья).

Напомним, это уже не первый пожар на набережной в этом месяце. Ранее сгорели дома на на улице Гоголя, 116, на Набережной VI Армии, 81 (объект культурного наследия регионального значения). Кроме того, 17 июля загорелся двухэтажный деревянный дом 19 века на улице Герцена, 44.