Причинами двух пожаров в центре Вологды стали поджоги

18.07.2019 [Происшествия]

В областном УМЧС озвучили предварительные причины двух пожаров в центре Вологды, которые произошли накануне вечером с разницей в час. Вероятнее всего, оба здания подожгли.

Напомним, в 16:41 пожарным поступил вызов на улицу Мира, 17а, где раньше работало кафе "Ерш", а в 17:39 - на улицу Герцена, 44, где загорелся двухэтажный деревянный дом 19 века. Оба здания не используются, электричества и газа в них нет, но в нарушение норм доступ в них был открыт.

По данным областного УМЧС, здание на Мира,17а не эксплуатируется с 2017 года и принадлежит ИП:

- В результате пожара пристройка по всей площади повреждена огнем, кровля частично уничтожена и обрушена. Кровля здания кафе частично повреждена огнем, разобрана пожарными. Внутренняя отделка здания повреждена частично и закопчена, остекление нарушено. Со слов очевидцев и участников тушения пожара первоначально наибольшее горение наблюдалось в восточной части пристройки, затем перешло на кровлю кафе. На момент прибытия пожарных остекление окна, ведущего в здание кафе было разбито, дверь со стороны улицы Козленская была открыта. Ранее неоднократно на месте пожара были замечены подростки.

Герцена, 44. Фото Newsvo

Исторический деревянный дом на Герцена, 44, по информации областного УМЧС, является расселенным. Однако на сайте "Реформа ЖКХ", куда должны вноситься все такие дома, его нет.

- В ходе осмотра места происшествия установлено, что деревянный дом поврежден огнем по всей площади, наибольшие термические повреждения наблюдаются на втором этаже. В дом имелся свободный доступ. Периодически в дом проникали посторонние лица, в том числе подростки, - сообщили в УМЧС.

Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 24.12.2018 № 1200, загоревшийся дом является исторически ценным градоформирующим объектом, относящимся к средовой застройке. Он известен как дом Дес-Фонтейнеса. Рядом с ним строится кирпичное здание, которому присвоен такой же адрес - Герцена, 44. По словам жителей, стройка не ведется уже несколько лет.

Тэги: пожары в расселенных домах, поджог

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