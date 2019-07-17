В Вологде загорелся деревянный дом 19 века на улице Герцена

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Сегодня вечером загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Герцена, 44 рядом с Вологодским диабетическим центром.

По данным областного УМЧС, в 17.54 огонь был локализован. Информации о причинах пожара пока нет.

В списке расселенных домов на сайте "Реформа ЖКХ" этого здания нет. Интересно, что рядом строится кирпичное здание, которому уже присвоен такой же адрес - Герцена, 44.

Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 24.12.2018 № 1200, загоревшийся дом является исторически ценным градоформирующим объектом, относящимся к средовой застройке.

Дом на Герцена, 44 купил в 1907 году барон Петр Эдуардович Дес-Фонтейнес. Он стал управляющим Красавинского завода, а в Вологде женился на вологжанке Анне Петровой, но брак был недолгим. Затем Дес-Фонтейнес неофициально женился на иностранке Эжени Фризе, у них родилось пятеро детей. Жили они на улице Лассаля, 15 (бывшая Желвунцовская, затем Калинина). В 1909-1912 гг. был депутатом Вологодской городской думы.

Чуть ли не первым в городе Петр Дес-Фонтейнес обзавёлся мотоциклом. Некоторое время был управляющим Русского банка для иностранной торговли, а когда пришли большевики, участвовал в реорганизации старой банковской системы. Большевики в новых документах его фамилию укоротили до Тейнес. Он умер в Вологде в 1919 году.

(По информации группы "Хранители Вологды")

Напомним, что часом ранее загорелось здание бывшего кафе "Ерш" на улице Мира, 17а.

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