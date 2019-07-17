Тариф на вывоз ТКО в Вологде сделали таким же, как в Череповце

17.07.2019 [Общество]

Тариф на вывоз мусора в Вологде и других населенных пунктах в Восточной зоне области с 1 июля сделали таким, как в Череповце и Западной зоне.

- Применение региональным оператором ООО «АкваЛайн» понижающего коэффициента к предельным тарифам позволило снизить размер платы по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» до 115 рублей 15 копеек для жителей городов и до 92 рублей 69 копеек для жителей сельской местности, - сообщает региональный оператор "АкваЛайн". 

Согласно приказу "АкваЛайна", этот тариф будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Отметим, что этот тариф с начала года меняется уже третий раз. Напомним, на прошлой неделе, 9 июля, ООО «АкваЛайн» объявило, что с 1 июля тариф на вывоз мусора для жителей городов составит 123 рубля 60 копеек, для жителей сельских населённых пунктов - 99 рублей 46 копеек. 

После публикации этой новости на нашем сайте последовала волна возмущений жителей, поскольку эти цифры были больше, чем тарифы в Западной зоне области, и чем обещанные ранее губернатором. И вот теперь, спустя несколько дней, тариф снова поменялся - его снизили, приравняв к череповецкому. Судя по скриншоту приказа, директор "АкваЛайна" Копейкин подписал его 15 июля. Однако обнародовали его только сегодня.

Отметим, что этот тариф все равно сильно завышен, поскольку жители выкидывают в несколько раз меньше мусора, чем тот объем, исходя из которого он рассчитан. Напомним, в Вологде это было подтверждено акцией, организованной NewsVo, а в Череповце похожее исследование провела Череповецкая группа Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор».

Тэги: тарифы, ЖКХ
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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