Вологодских специалистов не позвали на встречу с мэром по благоустройству набережной

Евгения Сибирцева

Администрация Вологды продолжает обсуждать благоустройство набережной без участия жителей и заинтересованных специалистов из Вологды. Так, в воскресенье мэр города Сергей Воропанов решал этот вопрос с... архитекторами из других городов. Кто они - не известно. При этом вологодских архитекторов и специалистов, которые изначально состояли в рабочей группе, созданной для обсуждения этой темы, на эту встречу даже не позвали.

- Сегодня в городе работает команда архитекторов из Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов. Собрал ребят мой советник по архитектуре Алексей Комов. Встретился с архитекторами на набережной, и здесь на месте обсудили, какой мы хотим её видеть. У ребят есть опыт благоустройства набережных в других городах, им интересен наш проект, и они готовы поделиться с вологжанами своим видением. Берегоукрепление необходимо, чтобы обезопасить здания на берегах реки, а на основании берегоукрепления можно сделать современное благоустройство - прогулочные, смотровые зоны, зелёные уголки с удобными местами для отдыха. Напомню, сейчас на стадии реализации проект берегоукрепления, и нам предстоит выбрать и реализовать благоустройство набережной так, чтобы она стала любимым местом вологжан и гостей города, - написал Сергей Воропанов на своей странице в соцсети уже после того, как встреча состоялась.

Видео встречи со страницы Сергея Воропанова.

В комментариях к этому посту на странице Сергея Воропанова сейчас продолжается бурная дискуссия вокруг происходящего. Активисты сообщества "Настоящая Вологда" спросили мэра, почему представители рабочей группы из Вологды не знали об этой встрече, однако им не ответили. Жители также интересуются у мэра, почему архитекторы, которых он позвал, не из рабочей группы.

- То, что мэр более двух месяцев обещал встречу, а фактически встречается с новыми лицами из других городов - говорит о многом, - считает представитель рабочей группы Ольга Смирнова из "Настоящей Вологды".

Как сообщает новостной сайт городской администрации Вологда.рф, в обсуждении с мэром приняли участие семеро архитекторов из девяти регионов страны, а их встречу организовал Алексей Комов (ред. - архитектор из Москвы). Напомним, именно он был назначен председателем рабочей группы, занимающейся проблемами набережной в Вологде. В новости Алексей Комов назван "советником по архитектуре". При этом сам Алексей Комов в комментариях на странице Сергея Воропанова написал, что больше не может быть советником мэра Вологды, так как переходит на должность в другой регион.

Ольга Смирнова также отмечает тот факт, что 18 июня Алексей Комов писал, что "подрядчик готов на демонтаж" и совещание с рабочей группой состоится в понедельник (ред. - 24 июня), однако этого совещания так и не было.

Между тем, вологодские архитекторы все так же готовы участвовать в обсуждении благоустройства набережной.

- Что, внезапно каких-то архитекторов нашли и набережную нашу проектируют они пока в закрытом режиме. Я предлагаю уважаемому мэру вовлечь в это горожан, местных экспертов и рабочую группу, которая осталась, несмотря на бегство советника Алексея Комова в другой регион. Готова специально приехать и помочь с организацией вовлечения жителей и более того пригласить модераторов и экспертов для оценки качества проекта. Важно сделать проект открытым и в интересах горожан и многие мои коллеги, эксперты федеральные среди них, не откажут в участии. Что скажете, Сергей Александрович? - написала на своей странице вологодский архитектор Надежда Снигирева, которая сейчас работает в Казани.

Напомним, в феврале этого года Надежда рассказала президенту Владимиру Путину, что набережную в историческом центре Вологды заливают в бетон. Встреча с президентом, где обсуждали благоустройство городской среды, проходила в Казани.

Добавим, что сейчас вокруг благоустройства набережной также развернулась активная дискуссия в группе NewsVo в соцсети ВКонтакте.

Комментарии на странице мэра Вологды Сергея Воропанова

- Что за позерство, шутовство?! Сколько можно врать горожанам? Почему вы со своими не обсуждаете, а рисуетесь перед приезжими? Слов нет.. Конечно, ребята из Питера могут быть и талантливыми, и умными.. И даже поймут, что им лапшу на уши вешают про "благоустройство". Позор мэру, читать такие новости тошно, особенно прогулявшись по набережной, - пишет Марина Репина. К своему сообщению она прикрепила фото: - Пока ваши архитекторы здесь вот вам идея и пожелание объединить две части набережной в одну прогулочную зону/маршрут. Кратко: на месте бывшего Труда разбить сквер, легкий пешеходный мостик через Золотуху, и переход под Октябрьским мостом. Ну и если место позволяет и велодорожку не забыть, - предлагает Александр Каверин. - А нельзя было вопрос берегоукрепления и благоустройства решать параллельно? Что за срочность в освоении средств? Ведь намного лучше было сразу продумать оптимальный вариант берегоукрепления и обустройства набережной, как общественного пространства - совсем не обязательно, укреплять бетонированием - есть много других способов, - отмечает Николай Попов.

Отметим, что вологжане, защищающие зеленую набережную, подчеркивают, что они против именно тотального бетонирования - того варианта, который реализуется сейчас, причем с многочисленными нарушениями, за которые пока никто не понес ответственности.

Напомним, что 24 июля на Кремлевской площади пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную».

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