«Магистраль» выиграла контракт на благоустройство трех общественных пространств в Вологде за 50,7 млн рублей

Администрация Вологды подписала с ООО «Магистраль» контракт на благоустройство трех общественных пространств общей стоимостью 50,7 млн рублей. Фирма займется аллеей Славы на улице Профсоюзной, участком улицы Емельянова в Молочном и площадкой у дома по улице Псковской, 8а.

По данным пресс-службы городской администрации, фирма уже начала работы на улице Емельянова. В планах заасфальтировать проезд и пешеходные дорожки по обеим сторонам участка дороги от Парковой до Ленина, рядом со школой по просьбе жителей установят «лежачих полицейских».

Кроме того, "Магистраль" приступила к работам на ул. Псковская, 8а.

«Ремонт площадки на ул. Псковской будет наиболее масштабным из трех объектов, на которых мы работаем. Общественное пространство нужно поделить на зоны, оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки, установить спортивную и детскую игровую площадки, площадку для дрессировки собак с ограждением, установить скамейки, провести освещение. Начали демонтировать изношенное покрытие и бортовой камень, готовить основание под асфальтирование, пересаживать деревья. Также в ближайшее время приступим к благоустройству аллеи Славы на ул. Профсоюзной, 26», - пояснил главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев.

На аллее Славы в Лосте зеленая зона будет структурирована с помощью пешеходных дорожек из брусчатки, которые лучами сойдутся к центру. Будет установлено освещение, скамьи, урны. В центральной части общественного пространства появится памятный обелиск, изготовленный на средства бизнеса.

Вторая фирма, которая займется благоустройством общественных пространств в Вологде - ООО «Дорсервис». Ей достался госконтракт на 23 млн рублей. Этот подрядчик будет отвечать за скверы на проспекте Победы, 66 и на улице Можайского, 28.

На проспекте Победы будет сформирован сквер с пешеходными дорожками, обустроен тротуар, установлены светильники, скамейки, урны. В сквере на Можайского сделают прогулочную зону с пешеходными дорожками, а также площадку для отдыха, будет обустроена парковка и тротуар с велосипедной дорожкой. Предусмотрено освещение, установка скамеек, урн. Ремонты стартуют в июле с разницей в несколько дней.

Ранее Newsvo сообщал, что благоустройство пяти общественных пространств в этом году пройдут в рамках проекта «Комфортная городская среда», который реализуется на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. В рамках этой программы в Вологде в 2019 году также будет отремонтировано 40 дворов, контракты на эти работы общей стоимостью более 193 млн рублей также достались «Магистрали» и «Дорсервису».