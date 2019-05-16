Контракты на ремонт 40 дворов в Вологде опять достались «Магистрали» и «Дорсервису»

16.05.2019 [Общество]

13 мая в Вологде прошли аукционы на ремонт дворовых территорий нескольких десятков домов Вологде. Эти работы обойдутся в сумму более 193 млн рублей.

На первый аукцион (18 дворов) была подана только одна заявка - от ООО «Дорсервис». Стоимость работ - 79 501 917 рублей. Это дворы по адресам:

- ул. Октябрьская, 8, 10;

-ул.Беляева, 1, 1а, 2а;

-ул.Можайского, 64а, 68, 72, 74, 74а,;

- ул.Зосимовская, 91б;

-ул.Ветошкина, 18, 20;

-мкр.Тепличный, 20, 21, 21а;

- ул.Воровского, д.23;

-пр.Победы, д.44.

На второй аукцион (23 двора) также поступила одна заявка – от ООО «Магистраль». Стоимость работ - 113 594 002 рублей. Это дворы по адресам:

ул. Солодунова, 49, 49а;

ул. Панкратова, 80, 82а, 84, 86, 88а, 88б, 88, 88в;

ул. Преображенского, 53А,

ул. Карла Маркса, 101, 103А,

ул. Разина, 56,

ул. Чернышевского, 108, 110, 112;

ул. Щетинина, 3, 3а;

ул. Поселковая, 6, 6Б;

ул. Щетинина, д.3 (дополнительные работы).

Интересно, что дом на Поселковой, 6 в списке дворов в документации аукциона фигурирует два раза.

Скриншот документации об аукционе.

Согласно условиям контрактов, все работы должны быть сделаны 15 октября 2019 года.

К слову, у вологжан уже возникли вопросы, почему в список домов, которые отремонтируют в этом году, попали дворы с хорошим состоянием асфальта, и не попали те, где это покрытие явно требует ремонта. Об этом в феврале писала жительница Вологды Галина Грибуцкая:

- Если просмотреть список домов, попавших в ремонт дворовых территорий на 2019 год, то возникает следующий вопрос : КАКОВА ПРИЧИНА РЕМОНТИРОВАТЬ ДВОРЫ С ХОРОШИМ СОСТОЯНИЕМ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, в то время, когда в других дворах отсутствуют и само покрытие и дорожки. Тем не менее, дома по ул. Октябрьской, 8 и 10 включены в план 2019 года. Вчера, из чисто женского любопытства, зашла и сфотографировала. И позавидовала, как трепетно к жильцам этих домов относится администрация города и наши городские депутаты. Хотелось бы узнать критерии этой трепетности. 

Напомним, недавно с «Магистралью» и «Дорсервисом» были также подписаны контракты на ремонт улиц в Вологде в 2019 году общей стоимостью 417,5 млн рублей.

В этом году в Вологде на некоторых газонах, засеянных «Магистралью» по новой технологии, не взошла трава. Жители пишут, что до применения этой технологии трава там росла.

Учредитель и директор «Магистрали» - Павел Волков. Учредители «Дорсервиса» - Дмитрий Федотов, Вадим Гурочки и Александр Буйнов. Фирма была зарегистрирована 15 декабря 2015 года. Согласно данным базы «Фокус Контур», Гурочкин и Буйнов также являются учредителями ООО «Автодор 35», зарегистрированного в тот же день. ООО с похожим названием – «Вологодавтодор» - тесно связано с «Магистралью».

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Тэги: ООО Магистраль, благоустройство

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