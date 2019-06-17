«Занавесим стены полиэтиленом и начнём играть»: худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин о переезде в другое помещение

Камерный театр Вологды вскоре перестанет работать на Ленина, 5. В апреле историческое здание за 10,2 млн рублей продали новому владельцу (бизнесмену Игорю Смирнову), и уже в июле сотрудники театра вынуждены переехать на Мира, 20. Для создания культурного пространства в новом помещении потребуется серьезный ремонт: ранее сообщалось, что в здании вздуты полы и протекает крыша. Все эти недостатки театр планирует исправить своими силами. Корреспондент Newsvo расспросил художественного руководителя Камерного театра Якова Рубина о переезде, ремонте и планах на будущее.

Июнь — последний месяц работы Камерного театра на Ленина, 5. Планируется ли какое — то мероприятие по поводу последнего спектакля?

Торжественное?

Если не торжественное, то хотя бы «междусобойчик» будет?

Междусобойчики у нас периодически… (ред. — происходят) Потому, что у нас не учреждение культуры, а команда. Соберутся друзья, снимем последнее (декорации, оборудование), что останется.

Труппа и сотрудники театра что сейчас чувствуют?

Очень переживают. Это же всё делали своими руками, и средства свои вкладывали. Переживают, но что поделать. Знаете, как у Высоцкого — «Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах, — Мы покидали тонущий корабль».

В каком состоянии помещение на Мира, 20?

В тяжелейшем. Дом сержанта Павлова, Сталинград.

Вид на здание на Мира, 20 со двора. Здесь и будет вход в театр. Фото Newsvo.

То есть по-прежнему вздувшиеся полы, текущая крыша?

А что поменяется? Нужны средства. То, что есть у нас сейчас (деньги) в смысле строительства смехотворно. Мизерно.

Вы проводили благотворительный вечер…

Да, проводили. Что-то собрали. И опять это как в прорву бросаешь: в стройку вкладываешь, а по ней не видно, что что-то поменялось.

Вы говорили о том, что будете искать спонсоров…

Да, подошло несколько человек после этого концерта. Двое. Опять же, в строительном смысле, это не решает проблему.

Народная стройка?

Это наш крест.

То есть, она будет организована, позовёте волонтёров…

Да. И сами будем делать. Придут волонтёры… Обычно приходят. Они уже знают нас.

Определили сроки ремонта?

Понимаете… Если вы имели дело с ремонтом хотя бы в собственной квартире.

До сих пор живу в его состоянии

Это же бесконечный процесс, да? (ред. - смеётся) Хотелось бы за июль — август что-нибудь сделать, чтоб туда можно было привести людей. Чтобы им не хотелось немедленно оттуда убежать, чтобы они чувствовали себя в уютном арт-пространстве. Естественно, это будет наш вечный лофт. Будет немного по-другому, но всё равно это будем мы.

Там (ред. — на Мира, 20) немного другая конфигурация (ред. — помещения). Оно банальнее. Здесь (ред. — на Ленина, 5) всё какие — то углы, линии, арки. Здесь любопытнее. Сама архитектура атмосферная.

Дополнительно придётся покупать оборудование?

Я бы хотел. Давно пора. У нас проблемы с парком оборудования. Оно и морально устарело и физически, но покупать новое — это такие деньги… Мы же должны и ремонт сделать и артистов в отпуск отправить, чтобы они хоть чуть-чуть отдохнули.

Какой спектакль сыграете первым на Мира, 20?

Мы подготовили, на мой взгляд, замечательную работу. Это зонг опера. У нас есть пять поющих актёров. И Дмитрий Макляков (актёр, «Старик и море», «Пролетая над гнездом кукушки») написал песни для «Альпийской баллады». Я думаю, что это — бомба. Мы встряхнём зрителей.

Такая у нас, может быть, случится премьера. В крайнем случае, если у нас будет ремонт — мы занавесим стены полиэтиленом и начнём играть.

Нужно держать удар, как в боксе. Не скиснуть, не бросить вёсла. Всё это поэтические метафоры, но иногда думаешь, — «Ёлки-палки, сколько уже можно строить эти театры?!» Видно, карма…

Напомним, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где сейчас работает Камерный театр, решили продать, а театр выселить, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендует здесь первый этаж, срок договора - 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть договор просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью 2017 года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но таких денег у труппы нет. В итоге в конце прошлого года Камерный театр подписал договор об аренде у администрации Вологды помещения площадью около 645 кв. метров в здании на улице Мира, 20. Подробнее о выселении театра читайте в нашем сюжете.

Беседовал Егор Мохов