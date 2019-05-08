Деньги от продажи билетов на юбилей Камерного театра пойдут на ремонт аварийного помещения на улице Мира

Творческий вечер, посвященный двадцатилетию Камерного театра, пройдет 17 мая в «Русском доме» в Вологде. Деньги от продажи билетов пойдут на ремонт аварийного помещения на улице Мира, куда переселяют театр.

- С юбилеем нас поздравят лучшие творческие коллективы города, ведь не каждый независимый театр доживает до 20-летия. Но это не простой юбилейный вечер. Уже в конце мая мы вынуждены переехать из любимого нами дома. К сожалению, здание на ул. Мира, 20 находится в предаварийном состоянии, поэтому все собранные средства пойдут на обустройство нового помещения театра. Купив билет, вы поможете нам сохранить театр! – сообщается на сайте театра.

Гостями юбилейного вечера станут джазовый музыкант Виктор Колесов, хореограф Илья Оши, исполнительница эстрадной и авторской песни, романса Анастасия Орлова, дирижер камерного оркестра областной филармонии Александр Лоскутов, артисты вологодских театров. Начало в 19.00, билеты можно приобрести в кассе театра, бронирование по телефону 50-22-34.

Напомним, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где сейчас работает Камерный театр, решили продать, а театр выселить, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендует здесь первый этаж, срок договора - 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть договор просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью 2017 года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но таких денег у труппы нет. В итоге в конце прошлого года Камерный театр подписал договор об аренде у администрации Вологды помещения площадью около 645 кв. метров в здании на улице Мира, 20. Помещениям требуется серьезный ремонт, который обойдется в несколько миллионов рублей.

Добавим, что пока театр продолжает показывать свои спектакли на улице Ленина, 5.