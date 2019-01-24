Камерный театр Вологды планирует переехать в новое здание на улице Мира к лету 2019 года

24.01.2019 [Общество]

Камерный театр Вологды планирует переехать в здание на улице Мира, 20 к лету этого года. Однако сначала театру будет нужно сделать ремонт в помещениях: там течет крыша, вздуты полы.

Кроме того, необходимо оборудовать крыльцо – вход в театр будет со стороны рынка. Помимо высокой стоимости работ, сложность заключается еще и в том, что их необходимо сначала согласовать в Комитете по охране памятников архитектуры.

- Необходимо все работы согласовывать с Комитетом по охране объектов культурного наследия. Здание в тяжелом состоянии находится, нужно много вложить сил, средств, души, чтобы превратить его в театральное пространство. В апреле здание на улице Ленина, в котором мы сейчас находимся, планируют снова выставить на торги, возможно, оно будет продано, и тогда нам придется либо форсировать переезд, либо как-то договориться с новым собственником. Мы не знаем, кто это будет, но попытаемся. Так или иначе, переезд не за горами, и мы в каком-то смысле это можно считать победой нашей общей, потому что театр остался в центральной, исторической части города, - рассказал журналистам художественный руководитель театра Яков Рубин.

Он также пояснил, что ремонт театру придется делать своими силами, никаких средств из бюджета на это не выделено.

- Мы будем и уже начали работать с потенциальными благотворителями, и методом «народной стройки», комплексно подходим к этому вопросу и надеемся, что к лету мы сделаем минимальный ремонт, и будет не стыдно туда уже позвать людей, - говорит  Яков Рубин.

Напомним, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где сейчас работает Камерный театр, решили продать, а театр выселить, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендует здесь первый этаж, срок договора - 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть договор просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью 2017 года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но таких денег у труппы нет.

Добавим, что пока театр продолжает показывать свои спектакли на улице Ленина, 5.

 

Тэги: камерный театр
Сюжет: Выселение Камерного театра

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