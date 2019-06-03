УФАС проверит законность аукциона на ремонт Фрязиновского парка в Вологде

УФАС по Вологодской области проверит законность проведенного аукциона по поиску подрядчика на ремонт Фрязиновского парка в Вологде. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на письмо движения «Вместе».

В своем обращении правозащитники сообщили сотрудникам антимонопольной службы о несоответствии закупки законодательству о торгах, а также нарушении обязательств заказчиком по информированию о закупке.

- В частности, по информации сайта Торги - обязательства выполнены в полном объеме по 4 актам, однако отсутствуют акт №4 за работы, - сообщает группа движения «Вместе» в соцсети.

19 мая Newsvo сообщал о том, что фирма ООО «СК Новый дом» начала гарантийный ремонт во Фрязиновском парке Вологды. За его благоустройство компания получила из бюджета более 20 млн рублей, но работы выполнила некачественно.

После того, как на нашем сайте была размещена информация о том, что из пешеходных дорожек и возле пруда в парке торчат куски арматуры, в соцсетях появился пост Максима Выдрова о том, что жители могут устранить такие недостатки сами.