Подрядчик начал гарантийный ремонт во Фрязиновском парке Вологды

Фото: вологда.рф



Фирма ООО «СК Новый дом» начала гарантийный ремонт во Фрязиновском парке Вологды. За его благоустройство компания получила из бюджета более 20 млн рублей, но обустройство парка выполнила некачественно.

За выходные 18-19 мая рабочие должны были вывезти строительный мусор, подсыпать землю, выровнять газоны, посеять траву там, где она не взошла. Также планировался ремонт детского городка.

Кроме того, в рамках гарантийных работ компании необходимо будет пересадить не прижившиеся деревья, устранить дефекты резинового покрытия, покрасить опоры освещения.

Как пишет сайт администрации Вологда.рф со ссылкой на заявление подрядчика, до середины июля на территории парка появится 10 новых фонарей, вместо тех, которые сломали вандалы.

17 мая вологодский «Газпром» решил отметить своё 60-летие озеленением Фрязиновского парка. Сотрудники компании посадили 26 клёнов гиннала, 20 вязов,10 лип и 4 каштана или дуба. Несмотря на то, что место выбирали активисты ТОС Водники, ЦРН и инициативная группа парка, происходящее у некоторых местных жителей вызвало недоумение.

«Ведь парк не доделан по контракту, а какие-то переделки в парке идут, все добровольно его благоустраивают. Бюджетные средства профуканы, а сейчас чужие недоделки пожертвованиями закрывают», — считает вологжанка Марина К.

Возмущение людей также вызвало предложение инициативной группы парка выйти на субботник, чтобы разобрать строительный мусор, оставленный с прошлого года подрядчиком.

«Как деньги получать многомиллионные — так это подрядчик, а как работу делать — жители. Хитро, однако», — отметила местная жительница Елена С.

На благоустройство парка было выделено 23 млн рублей бюджетами всех уровней. Из них подрядчик освоил 21 млн. Эти деньги администрация перечислила компании в декабре, когда уже стало известно о её ликвидации.

В итоге завершать работу в парке будет другая фирма. Конкурс на нового исполнителя планируют провести в 2019 году.

ООО «СК Новый дом» также известна тем, что ремонтировала Красный и Октябрьский мосты в Вологде. Эти работы также были проведены некачественно. Кроме того, фирмра возводила ФОК «Мариинский» в Вытегре, и садик-долгострой в Устюжне, писал NewsVo.