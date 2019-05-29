Родители опасаются за безопасность детей во Фрязиновском парке в Вологде: там торчат куски арматуры

Фрязиновский парк в Вологде небезопасен для посетителей: возле пруда и на прогулочных дорожках из земли торчат куски арматуры, о которые можно пораниться.

-Сходили вчера во Фрязиновский парк с друзьями. В целом радует, что появилась зеленая зона. Сделан отличный городок для детей. Даже урны поставили. Я считаю прямо сегодня доступ людей к пруду нужно закрыть. Причина следующая вместо нормальных и безопасных анкеров для крепления георешетки подрядчик заколотил простую арматуру, которая выступает над поверхностью земли до 15 сантиметров, - пишет в соцсети вологжанин Кирилл Шелепин.

Арматура у пруда во Фрязиновском парке. Фото Кирилла Шелепина.

- Берега пруда после дождя скользкие. Да и визуально сам пруд выглядит на "2+". Упасть и пораниться об арматуру плевое дело((, - обращает внимание Кирилл.

При формировании дорожек в парке арматура также была недостаточно заглублена и теперь торчит. Вологжане беспокоятся о безопасности детей, которые гуляют на игровых площадках и возле пруда:

Арматура на дорожке во Фрязиновском парке. Фото Кирилла Шелепина.

Кирилл Шелепин выложил на своей странице в соцсети фотографии, на которых показано, как должна быть закреплена георешетка с помощью анкеров:

Напомним, Фрязиновский парк благоустраивала фирма ООО «СК Новый дом» - за это компания получила из бюджета более 20 млн рублей. С сентября по декабрь 2018 года было подписано четыре акта приемки работ (см. скриншот одного из актов в галерее). Со стороны города их подписывали главный специалист отдла благоустройства и озеленения ДГХ администрации Вологды С.И. Шорина и ведущий инженер по надзору за строительством МКУ "Градостроительный центр" Ю.В.Москвинов.

Когда в прошлом году выяснилось, что работы выполнены некачественно, фирму обязали выполнить гарантийный ремонт. Он начался в середине мая.

Приняты ли работы по благоустройству парка и почему подрядчик оставил дорожки и пруд в небезопасном для жителей состоянии, Newsvo планирует выяснить в пресс-службе городской администрации. Дозвониться до нее нам пока не удалось.