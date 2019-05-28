В Вологде пятый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи

Сроки переезда областной картинной галереи в новое здание на улице Мира, 34 снова перенесли. Зимой завершить все работы обещали до 1 марта 2019 года, позднее подрядчик через суд просил перенести сдачу объекта на 1 июня. Однако накануне пресс-служба губернатора сообщила, что реконструкцию планируют завершить в декабре 2019 года.

В пресс-релизе говорится, что здание на улице Мира, 34 в Вологде попало в список объектов, находящихся в «зоне риска», поскольку «существуют риски срыва сроков завершения работ».

— Срок завершения работ перенесен с марта на декабрь 2019 года.

Как ранее сообщал Newsvo, в марте степень готовности объекта составляла 53%. Работы выполняет ярославская компания «Капиталгруппстрой». Контракт на 83 827 560 рублей областные власти заключили с ней в конце мая 2018 года. Согласно условиям, все работы должны были быть завершены до конца 2018 года, однако в декабре выяснилось, что сроки перенесли на 1 марта 2019 года. В марте 2019 года подрядчик снова ходатайстовал о переносе сроков, уже на 1 июня 2019 года — с таким иском «Капиталгруппстрой» вышел в арбитражный суд.

— Ориентировочный срок по размещению Вологодской областной картинной галереи в новом здании на улице Мира, 34 не ранее августа 2019 года, — говорилось в ответе областного правительства на запрос Newsvo.

Тем не менее, судя по сообщению пресс-службы губернатора, к 1 июня реконструкция завершена не будет.

Напомним, в 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте–апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. Потом сроки разработки проекта перенесли на осень 2016 года, а переезд картинной галереи — на лето 2017 года. Но в итоге контракт на реконструкцию был подписан только в мае 2018 года.