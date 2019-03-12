В Вологде четвертый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи

12.03.2019 [Общество]
В Вологде четвертый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи

Сроки переезда областной картинной галереи в новое здание на улице Мира, 34 снова перенесли - это уже четвертый сдвиг даты окончания реконструкции. Последний раз завершить все работы обещали до 1 марта 2019 года, а теперь подрядчик через суд просит перенести сдачу объекта на 1 июня. Сейчас реконструкция произведена только на 53%.

- Причиной продления сроков исполнения контракта является необходимость проведения дополнительных работ, возникающих в ходе проведения реконструкции объекта и требующих согласования с авторским надзором, внесения изменений в проектную и сметную документацию, - говорится в ответе пресс-службы правительства Вологодской области на запрос Newsvo.

По данным пресс-службы областного правительства, сейчас в здании на улице Мира завершены монтажные работы по перепланировке, выполнена новая кровля, смонтирована система отопления, завершаются электромонтажные работы и работы по устройству водопровода и канализации, монтажу сэндвич-панелей шахты пассажирского лифта, оштукатуриванию новых стен. Продолжаются работы по замене наружных сетей, рабочие приступили к прокладке сетей пылеудаления. Установлены парадные входные двери.

- Общий процент готовности объекта – 53%. Ежедневно на строительной площадке трудятся более 70 человек, - отмечают в пресс-службе.

Как ранее сообщал Newsvo, работы на объекте выполняет ярославская компания «Капиталгруппстрой». Контракт на 83 827 560 рублей областные власти заключили с ней в конце мая 2018 года. Согласно условиям, все работы должны были быть завершены до конца 2018 года, однако в декабре выяснилось, что сроки перенесли на 1 марта 2019 года. Теперь подрядчик снова ходатайствует о переносе сроков, уже на 1 июня 2019 года – с таким иском «Капиталгруппстрой» вышел в арбитражный суд. Его рассмотрение назначено на 15 марта.

- Ориентировочный срок по размещению Вологодской областной картинной галереи в новом здании на улице Мира, 34 не ранее августа 2019 года, - говорится в ответе областного правительства на запрос Newsvo.

При этом никаких штрафов за срыв сроков не будет, так как даты переносились согласно решению суда.

Напомним, в 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте-апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. Потом сроки разработки проекта перенесли на осень 2016 года, а переезд картинной галереи – на лето 2017 года. Но в итоге контракт на реконструкцию был подписан только в мае 2018 года.

Сюжет: Выселение Картинной галереи
Фото: Newsvo

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