Пирожки по пять рублей и бесплатная рассада: как вологжан пытаются завлечь на праймериз "Единой России"

Евгения Сибирцева

Пирожки по пять рублей и бесплатная рассада капусты, возможность измерить сахар крови, отчетные концерты и шашечные турниры - Вологда готовится к праймериз "Единой России".

Праймериз "Единой России" в Вологде в 2016 году. Школа № 8. Фото Newsvo.

На днях администрация Вологды разослала в СМИ пресс-релизы о днях открытых дверей, которые пройдут 26 мая в школах, центрах допобразования, библиотеках и детсадах Вологды под названием «Впереди лето, вологжане!». В релизах нет ни слова о том, что в это же время в этих учреждениях будет проводиться предварительное голосование «Единой России» для определения кандидатов от партии в гордуму (выборы пройдут в сентябре). А многие кандидаты, анонсируя эти праймериз на плакатах, не упоминают, о какой партии идет речь. Судя по информационной кампании, для привлечения вологжан к голосованию выбрана следующая тактика: поменьше упоминаний о "Единой России" и побольше пирожков, рассады и развлечений.

Хлеба и зрелищ

Напомним, «Единая Россия» проводит свое предварительное голосование («праймериз», «внутрипартийные выборы») с 2016 года. На праймериз «Единой России» в связи с предстоящими в сентябре 2016 года выборами в Госдуму пришли всего 9,6% избирателей. Партия оценила затраты на их проведение в 600 млн рублей.

В предстоящее воскресенье эти праймериз снова пройдут по всей стране. В Вологде они касаются сентябрьских выборов в гордуму. По уже ставшему традицией совпадению в этот же день в 32 школах, центрах допобразования и других учреждениях Вологды пройдут дни открытых дверей.

- На каждой площадке подготовлена насыщенная программа: спортивные соревнования, концерты, мастер-классы, творческие выставки, образовательные семинары - словом, все, что позволяет интересно подвести итоги года и рассказать родителям будущих воспитанников о работе того или иного учреждения. Мы приглашаем родителей и детей поучаствовать в мероприятиях, - приглашает жителей заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

«Город детства», собрания для родителей первоклассников, мастер-классы выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, семейные эстафеты, шахматные и шашечные турниры, соревнования по сборке кубика Рубика и многое другое – что только не упомянуто в этом пресс-релизе администрации Вологды. Нет только информации о праймериз «Единой России».

По традиции, во время праймериз и выборов у вологжан внезапно появляется возможность измерить давление или уровень сахара в крови. Так, проверить уровень сахара крови 26 мая можно будет в школах № 33 и № 26.

Не обошлось и без пирожков за 5 рублей.

- В школах № 6, 25, 20, 2, 5, 12, 17, 9 вологжан ждет особое гастрономическое предложение - пирожки с разными начинками по 5 рублей за штуку, - рекламирует дни открытых дверей администрация Вологды.

Отметим, что инфляция никак не отразилась на цене «предвыборных» пирожков. На выборах 18 марта 2018 года жителей Вологды на избирательные участки «заманивали» акцией «5x5» - пять видов пирожков тоже продавали по пять рублей.

Скриншот новостного сайта администрации Вологды.

В центре писателя В. И. Белова, который также стал площадкой для праймериз, в этот раз будут… бесплатно раздавать рассаду капусты. Видимо, опыт предыдущих лет показал, что продажа рассады на избирательных участках Вологды уже мало кого привлекает, поэтому решили прибегнуть к халяве.

Объявления о днях открытых дверей, массово назначенных на 26 мая, появились на сайтах почти всех образовательных учреждений, где пройдут праймериз (см. скриншоты в галерее). Есть и исключения. Например, на сайте школы № 4 такого анонса нет, зато родителей информируют о том, что

Так совпало, что Павел Шепринский — один из кандидатов от «Единой России», чье имя есть в списке для праймериз по округу № 7. Вместе с ним занять это место «хотят» студентка Вологодского областного медколледжа Екатерина Тышковец и машинист сцены Вологодского областного театра юного зрителя Альберт Зеленков. Песок на школьный стадион они не завозили.

Надо отдать должное двум школам - №№ 12 и 22. Они не стали скрывать, что в день открытых дверей будут проводиться праймериз. Правда, не уточнили, что это предварительное голосование «Единой России». При этом в объявлении на сайте школы № 22 страдает грамотность (см. скриншот в галерее), а на сайте школы № 12 в анонсе праймериз почему-то представлен только один кандидат - директор МАУ «Центр культурного развития города Вологды» Михаил Манык с лозунгом «Дети – наше будущее!».

- Аттракционы! Конкурсы! Дискотека! И в завершении праздника- яркий фейерверк! Приходите сами, приводите своих детей, друзей, родственников! Будем рады вас видеть 26 мая в 12.00 часов! (ред. – орфография оригинала), – зовет сайт школы № 19, тоже забыв о правилах русского языка.

Сохранять «анонимность» предварительного голосования помогают не только школы, но и ТОСы – в их группах в соцсети появились объявления, призывающие голосовать за определенных кандидатов от «Единой России» без упоминания партии. Например, вот один из таких анонсов:

А вот призыв к голосованию от центра «Мудрый возраст»:

Владимир Новожилов - это депутат округа № 3, который решил переизбираться. Напомним, в 2018 году фирме его жены достался исторический дом на Ветошкина, 3, который, по условиям договора, нужно отреставривать, после чего он был выставлен на Авито на миллион рублей дороже. В августе другая фирма Вероники Новожиловой, ООО "ВологдаГазСтрой", стала собственником расселенного деревянного дома на улице Чернышевского, 60, а уже в ночь с 24 на 25 августа он загорелся.

Некоторые вологжане уже дали понять, что выдавать одновременное проведение дней открытых дверей и праймериз за случайное совпадение не получится:

- Праймериз ЕР проталкивают через школы. К администрациям школ, участвующих в этом мероприятии, убедительная просьба не просить денег на ремонты и прочее у родителей и не говорить, что за такую зарплату не можете найти учителей. Со всеми этими вопросами обращайтесь к лицам, которым вы помогаете избираться, - написали в соцсети родители, ранее отстоявшие право своих детей не изучать в школах «Истоки».

Больше кандидатов, неизвестных и разных

Судя по всему, «Единая Россия» уже определилась, кого нужно избрать в Вологодскую гордуму. Во всех округах на слуху у жителей почему-то только один кандидат от этой партии, и именно за них призывают отдать голос на плакатах. Например, по округу № 14 это директор МАУ «Центр культурного развития города Вологды» Михаил Манык, по округу № 15 — директор ООО «УК “Флагман» Дмитрий Наумов, по округу № 24 — депутат гордумы, директор ООО «Деревообрабатывающий завод «СКДМ» Максим Петров и т.д.

Впрочем, «для массовки» в праймериз подобраны и другие кандидатуры, фамилии которых многие вологжане даже не слышали. На 30 мандатов в Вологодскую городскую думу «претендуют» 97 кандидатов (речь идет только об участниках праймериз «Единой России»). Как указано на сайте Вологодского отделения единороссов, большинство из них – члены или сторонники партии. Из 97 человек только 12 беспартийные.

На многих округах увеличить число кандидатов "Единой России" "помогают" студенты, многим из которых еще несколько лет учиться:

округ № 1 - студентка 1 курса ВИПЭ ФСИН Марина Хамова, округ № 7 – студентка 3 курса Вологодского областного медицинского колледжа Екатерина Тышковец, округ № 14 – студентка 1 курса ВИПЭ ФСИН Кристина Большакова, округ № 15 - студентка 2 курса МГЮА Светлана Соколова, округ № 19 – студент 1 курса МГЮА Руслан Маврин, округ № 20 - студентка 1 курса ВИПЭ ФСИН Алена Морокуева, округ № 21 – студентка 3 курса МГЮА Юлия Шакирова, студентка 2 курса МГЮА Карина Пешкова округ № 25 - студентка 1 курса ВИПЭ ФСИН Анна Косарыгина округ № 26 – студент 3 курса ВоГУ Владимир Кабыкин округ № 30 – студент 2 курса Вологодского колледжа технологии и дизайна Шаринбег Шарипов «Сильная» конкуренция сложилась на округах № № 11 и 24. Депутату гордумы, единороссу Алексею Коновалову будет «противостоять» только один "соперник" - студент 2 курса ВоГУ Александр Аксенов. А «конкуренцию» единороссу Максиму Петрову составят две студентки: учащаяся 2 курса МГЮА Алина Заварина и учащаяся 4 курса Вологодского педагогического колледжа Анна Корчнева. Напомним, согласно плакатам с надписью «Изготовь свою рукотворную копию Знамени Победы», распространенным в Вологде перед 9 мая, «Максим Петров работать готов!».

Отдельно стоит упомянуть сотрудников образовательных учреждений, участвующих в праймериз «Единой России». Среди них есть несколько директоров школ:

округ № 2 – директор школы № 25 Евгений Баландин (член партии); педагог допобразования Центра образования № 23 «Созвучие» Александра Хорольская (сторонник партии) округ № 3 – преподаватель Вологодского промышленно-технологического техникума Сергей Данилов (член партии) округ № 6 – депутат гордумы, директор школы № 5 Светлана Разина (член партии) округ № 8 - директор школы № 19 Наталья Лобачева (сторонник партии) округ № 10 – доцент кафедры туризма и гостеприимства ВоГУ Наталия Анчукова (сторонник партии) округ № 12 – преподаватель Вологодского колледжа технологии и дизайна Евгений Одиноков (член партии) округ № 16 – педагог допобразования во Дворце творчества детей и молодежи Дмитрий Корзин (член партии) округ № 17 – учитель технологии гимназии « 2 Николай Кожин (член партии) округ № 21 – депутат гордумы, директор школы № 3 Надежда Мочалова (член партии) округ № 23 – директор школы № 23 Светлана Дорочинская (сторонник партии); заместитель директора института культуры и туризма ВоГУ Александр Матвеев (сторонник партии) округ № 28 – заведующая детсадом № 3 «Воробушек» Светлана Калачикова (член партии); директор МБУ допобразования «Детская школа искусств «Артидея» Лариса Ковалева (член партии)

Справедливости ради, отметим, что некоторые кандидаты-единороссы решили действовать открыто и подписали на анонсах праймериз название своей партии, например, депутаты гордумы Евгений Абрамов и Константин Шепель.

Тем временем некоторые вологжане смекнули, что праймериз - это отличная возможность поесть дешевых пирожков и бесплатно измерить уровень сахара крови, ведь голосовать при этом необязательно. Кстати, Newsvo рекомендует сделать сначала второе, а потом первое, иначе результаты анализа крови могут быть завышенными.