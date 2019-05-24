Областной суд изменил приговор одному из сообщников убийцы жителя Великого Устюга Дениса Раздрогова

24.05.2019 [Происшествия]
Областной суд изменил приговор одному из сообщников убийцы жителя Великого Устюга Дениса Раздрогова

Вологодский областной суд  рассмотрел апелляционные жалобы по делу об убийстве 19-летнего спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге и сегодня огласил свое решение по ним. Одному из сообщников стрелявшего в Дениса Сергея Попова на месяц сократили срок содержания в колонии, в остальном приговор Великоустюгского районного суда остался в силе.

Newsvo ранее сообщал, что в январе Сергея Попова,  признанного виновным в убийстве спортсмена Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии, одного из его сообщников, Александра Бучнева, - к 7 годам 1 месяцу, второго, Алексея Глазачева, – 6,5 годам. В апелляционной жалобе Сергей Попов требовал смягчить ему наказание, а его сообщники просили оправдать их полностью. Родственники убитого спортсмена, напротив, считали приговор слишком мягким и поэтому подали апелляцию.

Рассмотрев жалобы, областной суд изменил приговор только одному из подсудимых – Александру Бучневу. Устюжанина освободили от наказания по статье об угрозе убийством в связи с истечением срока давности. Таким образом, вместо 7 лет и одного месяца в колонии строгого режима он пробудет 7 лет.

- В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы осужденных, их защитников и потерпевшей стороны – без удовлетворения, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в клубе «Дежнев» в ночь с 12 на 13 февраля 2018 года. По версии следствия, в 3 часа ночи 12 февраля 2017 года в ночном клубе между пьяными Поповым и Раздроговым, на почве личной неприязни произошла ссора, переросшая в драку, которая была пресечена третьими лицами, в том числе Бучневым и Глазачевым.

- После этого у Попова возник умысел на убийство Раздрогова с применением огнестрельного оружия. Свое намерение Попов высказал в присутствии Бучнева и Глазачева, которые из дружеских побуждений решили оказать ему содействие в убийстве Раздрогова, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Так, Александр Бучнев предоставил Попову автомашину «BMW 320», чтобы тот съездил за ружьем,  а Алексей Глазачев управлял машиной. В итоге Попов взял у знакомого ружье и дробовые патроны к нему, а Бучнев для поддержки  вооружился пистолетом «ТТ-СХ» и патронами к нему.

После этого Глазачев отвез Попова к ночному клубу «Дежнев» на улице Красноармейской, куда в это время подъехал и Бучнев.

- В период с 02 часов 42 минут до 02 часов 55 минут Попов и Бучнев вошли в ночной клуб «Дежнев», где находился Раздрогов, и попытались уговорами вывести Раздрогова из ночного клуба на улицу для совершения его беспрепятственного убийства. Глазачев при этом остался ждать их на улице. Когда Раздрогов отказался выйти на улицу, Попов вернулся в машину, взял ружье, заряженное одним дробовым патроном, и направился обратно в здание клуба, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Глазачев и Бучнев выкриками «Стреляй» стали призывать Попова к совершению выстрела из ружья в Раздрогова. Тот выстрелил.

В ту же ночь Денис Раздрогов умер от огнестрельного дробового сквозного ранения верхней трети передне-внутренней поверхности правого бедра, осложнившегося острой кровопотерей. Как следует из материалов дела, после того, как Попов выстрелил, находившиеся в фойе охранники и посетители клуба обезоружили его, повалили на пол и стали наносить ему удары.

На суде защита Сергея Попова пыталась переложить ответственность за смерть Дениса Раздрогова на врачей: якобы он мог выжить, но ему не оказали необходимую и полную медицинскую помощь. Эти же доводы адвокат Попова приводил и в областном суде, ходатайствуя о проведении специальной медицинской экспертизы. Однако ни в первой, ни во второй инстанции эти замечания учтены не были. Виновным в гибели спортсмена признали Сергея Попова.

Тэги: убийство, приговор
Сюжет: убийство в клубе «Дежнев»
Фото объединенной пресс-службы судов Вологодской области

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