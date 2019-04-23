Убийца спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге просит смягчить ему приговор

Сергей Попов, признанный виновным в убийстве 19-летнего спортсмена Дениса Раздрогова в Великом Устюге, требует смягчить ему наказание, а его осужденные сообщники просят оправдать их полностью. Родственники убитого спортсмена, напротив, считают приговор слишком мягким. Вологодский областной суд 24 апреля рассмотрит их апелляции.

Напомним, в январе Сергея Попова, стрелявшего в Дениса, приговорили к 12 годам колонии, одного из его сообщников, Александра Бучнева, - к 7 годам 1 месяцу, второго, Алексея Глазачева, – 6,5 годам. В апелляционной жалобе защита Попова требует смягчить ему наказание, адвокаты его сообщников – отменить приговор и оправдать. В свою очередь потерпевшая сторона в своей жалобе отмечает, что приговор слишком мягкий и просит о более строгом наказании.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в клубе «Дежнев» в ночь с 12 на 13 февраля 2018 года. По версии следствия, в 3 часа ночи 12 февраля 2017 года в ночном клубе между пьяными Поповым и Раздроговым, на почве личной неприязни произошла ссора, переросшая в драку, которая была пресечена третьими лицами, в том числе Бучневым и Глазачевым.

- После этого у Попова возник умысел на убийство Раздрогова с применением огнестрельного оружия. Свое намерение Попов высказал в присутствии Бучнева и Глазачева, которые из дружеских побуждений решили оказать ему содействие в убийстве Раздрогова, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Так, Александр Бучнев предоставил Попову автомашину «BMW 320», чтобы тот съездил за ружьем, а Алексей Глазачев управлял машиной. В итоге Попов взял у знакомого ружье и дробовые патроны к нему, а Бучнев для поддержки вооружился пистолетом «ТТ-СХ» и патронами к нему.

После этого Глазачев отвез Попова к ночному клубу «Дежнев» на улице Красноармейской, куда в это время подъехал и Бучнев.

- В период с 02 часов 42 минут до 02 часов 55 минут Попов и Бучнев вошли в ночной клуб «Дежнев», где находился Раздрогов, и попытались уговорами вывести Раздрогова из ночного клуба на улицу для совершения его беспрепятственного убийства. Глазачев при этом остался ждать их на улице. Когда Раздрогов отказался выйти на улицу, Попов вернулся в машину, взял ружье, заряженное одним дробовым патроном, и направился обратно в здание клуба, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Глазачев и Бучнев выкриками «Стреляй» стали призывать Попова к совершению выстрела из ружья в Раздрогова. Тот выстрелил.

В ту же ночь Денис Раздрогов умер от огнестрельного дробового сквозного ранения верхней трети передне-внутренней поверхности правого бедра, осложнившегося острой кровопотерей. Как следует из материалов дела, после того, как Попов выстрелил, находившиеся в фойе охранники и посетители клуба обезоружили его, повалили на пол и стали наносить ему удары.

Напомним, Алексей Глазачев - сын бывшего члена общественного совета ОМВД по Великоустюгскому району, владельца одной из гостиниц в Великом Устюге. Ранее сообщалось, что у двоих обвиняемых уже были условные сроки.