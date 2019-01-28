Жителя Великого Устюга, убившего в клубе "Дежнев" Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии

В Великом Устюге сегодня огласили приговор по делу об убийстве 19-летнего спортсмена Дениса Раздрогова. Стрелявшего приговорили к 12 годам колонии, одного из его сообщников - к 7 годам 1 месяцу, второго – 6,5 годам.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в клубе «Дежнев» в ночь с 12 на 13 февраля 2018 года. По версии следствия, в 3 часа ночи 12 февраля 2017 года в ночном клубе между пьяными Поповым и Раздроговым, на почве личной неприязни произошла ссора, переросшая в драку, которая была пресечена третьими лицами, в том числе Бучневым и Глазачевым.

- После этого у Попова возник умысел на убийство Раздрогова с применением огнестрельного оружия. Свое намерение Попов высказал в присутствии Бучнева и Глазачева, которые из дружеских побуждений решили оказать ему содействие в убийстве Раздрогова, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Так, Александр Бучнев предоставил Попову автомашину «BMW 320», чтобы тот съездил за ружьем, а Алексей Глазачев управлял машиной. В итоге Попов взял у знакомого ружье и дробовые патроны к нему, а Бучнев для поддержки вооружился пистолетом «ТТ-СХ» и патронами к нему.

После этого Глазачев отвез Попова к ночному клубу «Дежнев» на ул. Красноармейской в г. Великий Устюг, куда в это время подъехал и Бучнев.

- В период с 02 часов 42 минут до 02 часов 55 минут Попов и Бучнев вошли в ночной клуб «Дежнев», где находился Раздрогов, и попытались уговорами вывести Раздрогова из ночного клуба на улицу для совершения его беспрепятственного убийства. Глазачев при этом остался ждать их на улице. Когда Раздрогов отказался выйти на улицу, Попов вернулся в машину, взял ружье, заряженное одним дробовым патроном, и направился обратно в здание клуба, - говорится в сообщении пресс-службы.

Глазачев и Бучнев выкриками «Стреляй» стали призывать Попова к совершению выстрела из ружья в Раздрогова. Тот выстрелил.

В ту же ночь Денис Раздрогов умер от огнестрельного дробового сквозного ранения верхней трети передне-внутренней поверхности правого бедра, осложнившегося острой кровопотерей. Как следует из материалов дела, после того, как Попов выстрелил, находившиеся в фойе охранники и посетители клуба обезоружили его, повалили на пол и стали наносить ему удары.

- При этом Бучнев с целью обеспечения Попову возможности скрыться с места преступления, вооружившись имевшимся при себе пистолетом модели «ТТ-СХ», внешне схожим с боевым оружием, стал направлять ствол пистолета в сторону посетителей и охранников клуба, которые обезоружили и повалили на пол Попова. При этом Бучнев произвел из указанного пистолета выстрел в пол шумовым патроном светозвукового действия, потребовав, чтобы Попова отпустили, и высказал в агрессивной форме в адрес лиц, находившихся в фойе клуба «Дежнев», угрозу производства выстрела, а также убийства, - говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге охранники и посетители отошли от Попова, который беспрепятственно ушел из развлекательного заведения. После этого Бучнев и Глазачев вышли на улицу и вместе с Поповым на автомашине Бучнева «BMW 320» под управлением Глазачева скрылись с места происшествия.

Великоустюгский районный суд Вологодской области назначил Сергею Попову наказание в виде 12 лет лишения свободы, Александру Бучневу – в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы, Алексею Глазачеву – в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, всем с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Напомним, Алексей Глазачев - сын бывшего члена общественного совета ОМВД по Великоустюгскому району, владельца одной из гостиниц в Великом Устюге. Ранее сообщалось, что у двоих обвиняемых уже были условные сроки.

Глазачев и Бучнев взяты под стражу в зале суда, Попов и ранее находился под стражей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.