Стрелявший в клубе "Дежнев" в Дениса Раздрогова пытается переложить вину за его смерть на медиков

28 января в Великом Устюге огласят приговор по делу об убийстве 19-летнего Дениса Раздрогова. Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в клубе «Дежнев» в ночь с 12 на 13 февраля 2018 года.

По версии следствия, в 3 часа ночи 12 февраля 2017 года в ночном клубе один из троих обвиняемых поссорился с Денисом, ранее работавшим в заведении охранником. После конфликта он съездил за ружьем и, вернувшись, в холле заведения выстрелил в юношу. В результате огнестрельного ранения бедра потерпевший в больнице вскоре скончался.

Двое приятелей обвиняемого приняли в конфликте участие, подстрекая и способствуя совершению преступления. Один из них свозил обвиняемого на автомашине за ружьем и расчистил путь к потерпевшему для беспрепятственного производства выстрела. Кроме того, один из обвиняемых, помогая приятелю скрыться с места преступления, угрожал охранникам клуба и находившимся в фойе людям пистолетом, стреляющим холостыми, но внешне схожим с боевым оружием, о чем те не знали и реально восприняли его угрозы. Охрана его обезоружила.

Стрелявший в Дениса на заседании суда переложил ответственность за смерть спортсмена на медиков:

- 15 января, выступая перед судом с последним словом, Александр Бучнев и Алексей Глазачев просили оправдать их, поскольку предварительной договоренности об убийстве Раздрогова между ними не было. Сергей Попов, обращаясь к суду, признал, что нанес ранение Денису Раздрогову, но настаивает, что Денис умер не от его действий, а в результате некачественно оказанной медицинской помощи, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, Алексей Глазачев - сын бывшего члена общественного совета ОМВД по Великоустюгскому району, владельца одной из гостиниц в Великом Устюге. Ранее сообщалось, что у двоих обвиняемых уже были условные сроки.

Обвинения предъявлены по нескольким статьям:

Александр Бучнев - ст.119 ч.1; ст.33 ч.5-ст.105 ч.1; ст.33 ч.4-ст.105 ч.1 УК РФ, Алексей Глазачев - ст.33 ч.5-ст.105 ч.1; ст.33 ч.4-ст.105 ч.1 УК РФ, Сергей Попов - ст.105 ч.1 УК РФ.

Сторона гособвинения просила назначить для фигурантов уголовного дела наказание в виде реального лишения свободы сроками 12 лет, 10 лет 6 месяцев и 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Адвокаты фигурантов дела просили оправдать своих подзащитных. Они утверждают, что выстрел в ночном клубе был «совершен случайно», пособничество и подстрекательство к убийству полностью не доказаны. Сторона защиты настаивает на том, что гибель молодого человека произошла, вероятней всего, из-за некачественно оказанной медицинской помощи. Адвокаты говорят, что Денис умер уже в медицинском учреждении, при этом все анализы и иные показатели здоровья до попадания на операционный стол у него были хорошие. Сторона защиты высказала сомнения в том, что медицинская помощь раненому была оказана в полном объеме.

- Обвинение не согласно с доводами защиты, считает, что на состав преступления не влияет качество оказания медицинской помощи, а выводы медицинской экспертизы о причинах гибели спортсмена не опровергнуты иными экспертизами, - сообщает пресс-служба.

Оглашение приговора по уголовному делу начнется в Великоустюгском районном суде Вологодской области 28 января 2019 года в 14.00.