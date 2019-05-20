На новые маршруты в Вологде опять пустили автобусы, недоступные для маломобильных пассажиров

Евгения Сибирцева

Вологодская городская организация Всероссийского общества инвалидов проводит мониторинг доступности общественного транспорта в Вологде. К участию в опросе приглашаются люди с инвалидностью, их родственники, а также родители маленьких детей, пользующиеся колясками. Отметим, что пока проблема недоступности автобусов для этих групп пассажиров в Вологде не решается. Более того, на новые маршруты №№ 3, 5 и 49 пустили транспорт, которым они пользоваться не могут.

Мнение пассажиров

Принять участие в опросе можно в соцсети ВКонтакте, написав на электронный адрес, а также позвонив по телефону:

Опрос в соцсети проводится с 6 мая, на 11 часов 20 мая в нем приняли участие 62 человека. Согласно его результатам (в нем можно выбрать несколько вариантов ответа), более 40 процентов проголосовавших долго ждут транспорта на остановке, столько же людей заявили о нехватаке низкопольных автобусов и трудностях при посадке-высадке. Половина опрошенных обратила внимание еще на одну проблему для людей на инвалидных колясках - транспорт подъезжает недостаточно близко к тротуару. Почти 40 процентов опрошенных говорят о нехватке маршрутов от места проживания до других районов города, более 35 процентов - о том, что не хватает информации о расписании движения. Около 20 процентов испытывают трудности при определении номера маршрута и при общении с водителями и кондукторами.

За вариант "Я доволен работой транспорта в городе Вологда" проголосовал всего один человек.

На новых маршрутах - недоступные автобусы

Напомним, этой весной в Вологде появились автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49. В нарушение норм федерального законодательства, для их обслуживания опять допустили автобусы, недоступные для маломобильных групп населения. Эти маршруты обслуживает ООО «Лидер» из города Жуковского Московской области.

Недоступный для маломобильных групп населения автобус на маршруте № 49. Фото в редакцию Newsvo прислали из группы "Район Фрязиново".

Напомним, согласно 347 приказу Министерства транспорта, с 1 июля 2016 года можно пускать на линию только те автобусы, которые соответствуют 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», то есть доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако в перечне критериев, по которым оценивались заявки перевозчиков на маршруты 3, 5 и 49, не было обязательного требования о том, чтобы все автобусы были приспособлены для маломобильных пассажиров.

Фотографии автобусов, допущенных к перевозкам на этих трех маршрутах, вы можете оставлять в комментариях в группе Newsvo в соцсети ВКонтакте, а также в комментариях к этому материалу. Вы также можете поделиться фотографиями других маршрутов в Вологде, недоступных для маломобильных групп населения.

Добавим, что в сообществе Доступная среда. Город Вологда можно обсудить не только проблемы людей с инвалидностью, связанные с общественным транспортом.

- Сообщество создано для общественного мониторинга объектов и услуг, где необходимо создать доступную (безбарьерную) среду для людей с инвалидностью всех категорий и маломобильных групп населения. А также обзор уже доступных услуг и объектов нашего города. Наш проект создан с целью обнаружения объектов, где необходимо организовать доступную среду для пользования людьми с инвалидностью и мГн. В нашем сообществе можно предоставлять фото с описанием доступности или недоступности услуг и объектов расположенных в городе Вологда, - поясняют в Вологодской городской организации Всероссийского общества инвалидов.

Информация о доступных автобусах недоступна

Напомним, что в 2017 году в Вологде составляли паспорта доступности автобусов для маломобильных пассажиров. К концу августа ПАТП-1 обязалось обследовать 144 автобуса и опубликовать информацию об их доступности на сайте ПАТП-1. Когда в сентябре 2017 года Newsvo проверил выполнение этого обещания, оказалось, что паспорта доступности автобусов для маломобильных пассажиров в Вологде опубликовали... без указания маршрутов. То есть самим маломобильным вологжанам от этих паспортов не было нет никакого толка – в них не было данных о том, на каких маршрутах и в каких автобусах они могут ездить. А сейчас, кликнувшись по ссылке, где были опубликованы эти паспорта, мы обнаружили, что эта информация вообще исчезла с сайта ПАТП-1:

Судя по итогам круглого стола, на котором 16 мая обсудили транспортную доступность Вологды для людей с инвалидностью, за два года эти паспорта так и не сделали:

- По итогам круглого стола приняли решение: - провести паспортизацию предоставляемых услуг на предмет доступности для людей с инвалидностью и МГН транспортных компаний г. Вологда, с согласованием паспортов доступности с общественными организациями инвалидов, с целью устранения допущенных ошибок в проведенной паспортизации в 2017-2018 гг., - говорится в сообщении Вологодской городской организации Всероссийского общества инвалидов (ред. - ее участники обсуждали проблему с сотрудниками администрации Вологды).

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