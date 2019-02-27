Автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49 в Вологде будет обслуживать московский перевозчик

27.02.2019 [Общество]

В Вологде до 1 апреля обещают запустить автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49. Об этом заявили накануне во время публичного отчета городской администрации. Как выяснил Newsvo, это будут автобусы малого класса, и пока непонятно, будут ли они приспособлены для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, как того требует российское законодательство.

Жалоба в УФАС

По данным официального сайта городской администрации, конкурс по выбору перевозчика состоялся еще в декабре 2018 года, победителем стало некое ООО «Лидер» из города Жуковского Московской области. Кроме этой фирмы, в конкурсе принимали участие ООО «АТП-35» и ООО «Перевозка пассажиров Вологда».

Требования, предъявленные городской администрацией к  участникам аукциона, в УФАС пыталось оспорить ООО «ТЭК «Транс-сервис» из Вологды. Компания обратилась к антимонопольщикам, поскольку посчитала, что заказчик незаконно на этапе подачи заявок «установил обязанность по представлению документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств». Однако в УФАС перечитали условия конкурса и не нашли там такого требования.

- Вместе с тем, Заявитель не обращался к Заказчику за разъяснениями, доводы жалобы основаны на трактовке конкурсной документации самим Заявителем, - говорится в решении комиссии вологодского УФАС.

Еще одна жалоба на итоги аукциона поступала к антимонопольщикам от другого участника, ООО «Автотранспортное предприятие-35», однако позже, судя по данным на сайте УФАС, была отозвана.

ООО «Лидер» в УФАС представлял один из его учредителей – Александр Емельянов.

Доступность для маломобильных пассажиров не важна?

Известно, что автобусы малого класса будет курсировать по маршруту № 5 «Прилуки - Вокзал», № 49 - «Бригантина - 6 мкрн» (через ЖК «Флагман»), № 3 – «ул. Дальняя - Зеленый город».

Отметим, что среди автобусов малого класса очень мало моделей, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения. Согласно российскому законодательству, только такие автобусы можно пускать на маршруты и это условие должно быть прописано в аукционной документации. Напомним, согласно 347 приказу Министерства транспорта, с 1 июля 2016 года можно пускать на линию только те автобусы, которые соответствуют 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», то есть доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Перевозчики обеспечивают для пассажиров из числа инвалидов посадку в транспортные средства и высадку из них, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно, - говорится в приказе.

Между тем, в перечне критериев, по которым оценивались заявки перевозчиков на маршруты 3, 5 и 49, почему-то нет обязательного требования о том, чтобы все автобусы были приспособлены для маломобильных пассажиров. Вместо этого там просто указано, сколько баллов получает перевозчик в зависимости от того, сколько у него низкопольных автобусов и в скольких автобусах есть приспособления для беспрепятственного пользования пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. По одним только этим критериям можно судить о том, какое внимание уделяется в администрации Вологды соблюдению прав жителей с ОВЗ.

То есть если бы перевозчик получил максимум баллов по всем остальным критериям, не связанным с перевозками людей с ограниченными возможностями здоровья, и минимальное количество баллов по критериям, связанным с такими перевозками, то он все равно бы стал победителем аукциона, если у остальных участников баллов было меньше.

Newsvo проследит, будет ли на этот раз соблюдено требование законодательства РФ о приспособленности автобусов для пассажиров с ОВЗ. Редакция обращается к читателям: если вы увидите на маршрутах №№ 3, 5 и 49 автобусы, не доступные для маломобильных групп населения, фотографируйте их и присылайте фото в редакцию.

 

Тэги: автобусы, общественный транспорт

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