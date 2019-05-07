Миллион рублей в месяц: депутаты вологодских гордумы и заксобрания отчитались о доходах за 2018 год

Евгения Сибирцева

Депутаты Вологодской гордумы и законодательного собрания области отчитались о своих доходах за 2018 год. Самым богатым депутатом заксобрания опять стала Ирина Ясакова («Справедливая Россия») с 29,2 млн рублей, а вот в гордуме Алла Климова ("Единая Россия") уступила «пальму первенства» Михаилу Тихомирову (ЛДПР) – он отчитался о 41,5 млн рублей. Традиционно у многих депутатов по несколько квартир, машин, земельных участков, зданий и прочего имущества.

Законодательное собрание

Фото Newsvo.

Согласно данным базы Контур.Фокус, Ирина Ясакова, отчитавшаяся о 29,2 млн рублей, является генеральным директором нескольких московских компаний, в том числе НП «ОборонАрбитраж», СРО НП Регионального объединения специалистов в области ЖКХ "ОборонЖилСервис", СРО Регионального объединения специалистов в области энергетического обследования"АССОЦИАЦИЯ ОБОРОНЭНЕРГО", НП РОС "ОборонПожарАудит". Она также один из учредителей ООО "ОборонСклад". А ранее была одним из учредителей и конечных владельцев ООО Авиакомпании «Иртыш» из Омска, которую признали банкротом в 2016 году.

Не обошлось и без патриотизма - Ясакова возглавляет Общероссийский общественный фонд содействия патриотическому воспитанию граждан "Служу России".

Свои депутатские полномочия Ирина Ясакова осуществляет без отрыва от основной деятельности, т.е. зарплату в заксобрании не получает. У нее в собственности Mercedes Benz GLE300, несколько земельных участков, жилой дом, нежилое помещение. Если в 2017 году у Ясаковой была одна квартира, то в 2018-м их стало три.

Следом за Ириной Ясаковой по уровню доходов расположились три единоросса – Станислав Березин (16,4 млн рублей), Георгий Шевцов (14,5 млн рублей) и председатель заксобрания Андрей Луценко (11,3 млн рублей).

Станислав Березин известен жителям по своей работе в газовой отрасли (около двух десятков лет он возглавлял Шекснинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»). В заксобрании он заседает с 1999 года, а с 21 декабря 2018 года стал работать там на постоянной основе. Напомним, что в 2017 году он отчитался о 4,6 млн рублей дохода, то есть в 2018 году его доход вырос примерно в 3,5 раза. В его собственности дачный участок 6000 кв.м., жилой дом 243 кв.м., две квартиры, баня, гараж и машина TOYOTA LAND CRUISER 200. Его супруга владеет тремя крупными земельными участками, в том чисе землями населенных пунктов, тремя квартирами (одна из них – 255 кв.м.), гаражом и половиной здания детской поликлиники.

Георгий Шевцов работает в заксобрании на непостоянной основе: на сайте областного парламента указано, что с октября 2016 года он является советником гендиректора АО "Северсталь Менеджмент". Он владеет четырьмя крупными земельными участками, двумя дачами, жилым домом 433 кв.м., двумя квартирами (обе более 120 кв.м.). Также в наем на период полномочий депутата ЗСО ему предоствляется квартира 122 кв.м. А у его супруги есть квартира площадью 124 кв.м.

Бывший замгубернатора, председатель заксобрания Андрей Луценко числится в парламенте на постоянной основе, а поскольку в сведениях о доходах нет данных о продаже какого-либо имущества, то можно предположить, что доход в 11,3 млн рублей – это зарплата. Напомним, что депутаты на постоянной основе могут заниматься только научной и преподавательской деятельностью, однако данных о такой работе Андрея Луценко на сайте заксобрания нет.

Напомним, что в отчете о доходах депутатов ЗСО за 2016 год было указано, какую часть суммы Андрей Луценко заработал по основному месту работы, а вот в отчетах за 2017 и 2018 годы такой информации уже нет. В пресс-службе заксобрания нам ответили в прошлом году, что депутаты не обязаны указывать эти данные, а единоросс Павел Горчаков сделал это по собственному желанию. Он единственный из народных избранников указал эту информацию и за 2018 год.

В собственности у Андрея Луценко крупный участок земли и дом около 400 кв.м., пять квартир (ред. – в 2017 году их было четыре), два гаража. Частью этого имущества он владеет вместе с женой, которая отчиталась за год о доходе в 5 млн рублей. У нее четыре крупных земельных участка (один – 26 000 кв.м.).

Среди других депутатов с большими доходами за 2018 год можно отметить ректора ЧГУ Дмитрия Афанасьева (9,2 млн рублей), Николая Шамурина (8,9 млн рублей), Дениса Долженко (7 млн рублей), Евгения Иванова (7,6 млн рублей), Андрея Макарова (7,8 млн рублей). Все они единороссы и работают в заксобрании без отрыва от основной деятельности.

Самый маленький доход у самого молодого депутата ЗСО – 29-летнего Владимира Селякова из Великого Устюга от партии ЛДПР (377 тыс. рублей). Немногим больше у коммуниста Алексея Голика (521 тыс. рублей).

Пару слов про автомобили. Разные модели BMW есть у Людмилы Гусевой от «Единой России» (XI), у супруги Станислава Березина (Х3), «Лексусы» - у единоросса Дениса Долженко (LX 570), супруги Антона Гримова от ЛДПР (RX350), у Антона Холодова из ЛДПР (LX 570); Mercedes Benz – у Ирины Ясаковой (GLE300) и Андрея Луценко (GL350); Range Rover - у Романа Заварина, Mazda CX-7 – у Андрея Подволоцкого, KiaSPORTAGE – у Михаила Ставровского (последние трое - от «Единой России»).

У нескольких депутатов разные модели автомобилей Mitsubishi, Nissan, Volkswagen и Toyota.

Отметим, что у некоторых депутатов, числящихся в ЗСО на непостоянной основе, по непонятным причинам перечислены на сайте парламента не все фирмы, где они работают.

Подробности об имуществе и доходах каждого депутата можно узнать на сайте заксобрания. Добавим, что в разделе «Сведения о расходах» на сайте указан всего один человек – Станислав Березин - и данные о его расходах только за 2012 год – покупка в кредит квартиры за 9,5 млн рублей.

Гордума

Фото Newsvo.

Самым состоятельным депутатом гордумы стал Михаил Тихомиров (ЛДПР) с доходом 41,5 млн рублей. У него шесть легковых автомобилей, включая Лексус. Тихомиров является учредителем ООО «СМиТ» (курьерская служба «Черепаха»). Недавно он привлек внимание жителей и вызвал бурную дискуссию тем. что установил арт-объект "Я люблю Паклю" в 6 микрорайоне.

Доход Аллы Климовой от «Единой России» за 2018 год – 33 млн рублей (это на три миллиона больше, чем в 2017-м). Если в 2017 году у нее был автомобиль УАЗ, то теперь – BMW X3. Вместо семи у нее теперь стало 10 нежилых помещений, а вместо одной квартиры - три. Земельных участков для строительства склада у Климовой теперь стало два (был один).

Третий по доходам в гордуме - единоросс Игорь Катухин (13,6 млн рублей). У него две квартиры, участок на землях населенных пунктов, гараж, шесть гаражных боксов в бессрочном пользовании. Среди транспортных средств – два мотоцикла и лодка. Во владении его супруги - Лексус гх 460. А во владении его детей, помимо квартир, несколько крупных нежилых помещений.

Немногим меньше доход самовыдвиженца Михаила Ноздрачева (13,3 млн рублей). У него есть жилой дом 356 кв.м. Судя по отсутствию в декларации за 2018 год данных о супруге, депутат развелся.

Среди других депутатов с большими доходами - представители "Единой России". У Константина Шепеля – 9,8 млн рублей. У него несколько крупных земельных участков, в том числе для строительства объекта промышленности и транспорта, жилой дом 50 кв.м. и строящийся жилой дом 236 кв.м., автомобиль БМВ х5. У Татьяны Соколовой, известной вологжанам по нашумевшей в 2011 году истории с расчетным центром, доход за 2018 год почти 8,5 млн рублей.

Доход Евгения Перова («Единая Россия») вырос в два раза и достиг в 2018 году 6,4 млн рублей. В собственности его однопартийца Максима Петрова 688 кв.м. автостоянки и АЗС. У него с супругой несколько земельных участков и жилых домов. Указанные доходы депутата невелики – 1,4 млн рублей. Его жена, судя по доходам, не работает – за 2018 год указан ее доход 690 рублей (!). Зато в ее собственности есть автомобиль Jaguar F-Pace. Судя по декларациям, он появился в 2016 году. Цена этих машин начинается от 3,6 млн рублей в зависимости от комплектации, а доход Максима Петрова за 2015 год - 3 млн рублей.

Больше всего имущества у единоросса Павла Васева. Его доход по сравнению с 2017 годом упал в три раза – теперь он стал 5,2 млн рублей. А вот собственности у депутата заметно прибавилось. Так, теперь у него 17 земельных участков (в 2017 году их было пять). За год общая площадь земель Павла Васева увеличилась примерно на 45 000 кв.м. – теперь она равна 265 792 кв.м. Из приобретенного в 2018 году – половина участка… пионерского лагеря (40 397 кв.м.). А земля населенных пунктов площадью 16 676 кв.м. в 2018 году «превратилась» в участок для размещения многоэтажного дома.

У Васева есть два крупных объекта незавершенного строительства, жилой дом почти 230 кв.м., пять нежилых помещений, 16 нежилых зданий (некоторые в долевой собственности), здания склада и торговых рядов. В безвозмездном пользовании депутата – квартира 124 кв.м. В собственности его супруги три квартиры и приусадебный участок 788 кв.м. Примечательно, что из машин у Павла Васева только автомобиль УАЗ.

Больше всего транспортных средств у Алексея Коновалов («Единая Россия») - Фольксваген Туарег, Лексус лх450д, снегоход Ямаха, снегоболотоход гф мото Терраландер 800, мотовездеход Рысь 150, гидроцикл Ямаха FX. У него также есть земля сельхозназначения 89 000 кв.м., пять квартир площадью до 57 кв.м., а у его жены – земельный участок более 1200 кв.м., жилой дом, три квартиры площадью до 256 кв.м. и машина Рено Дастер.

У бывшего главврача поликлиники № 1 единоросса Владимира Богатырева есть земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 24 200 кв.м. К уже имевшемуся имуществу несовершеннолетних детей депутата добавились, в частности, садовый участок 1975 кв.м. и гараж.

Судя по сведениям на сайте гордумы, супруг депутата от «Единой России» Елены Земчихиной живет за ее счет, поскольку в графе его доходов за 2018 год пусто.

У единоросса, зампредседателя гордумы Владимира Корытина ни одного автомобиля, зато у супруги - БМВ х3. И если его доход за 2018 год – 1,7 млн рублей, то у супруги – 9,5 млн. На нее зарегистрированы пять нежилых помещений, квартира 184 кв.м. Кроме того, у супругов есть общая квартира 70 кв.м., а в пользовании жены еще одна – 59 кв.м.

Самое большое количество нежилых помещений у Александра Метелкина («Единая Россия») – 14.

Единоросс Владимир Новожилов – единственный из депутатов гордумы, у которого нет никакой собственности (!). Судя по декларации, он гол как сокол. Зато у его супруги четыре земельных участка для малоэтажной жилой застройки, участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки, нежилое помещение более 260 кв.м., две квартиры и грузовик.

Напомним, в 2018 году фирме жены Владимира Новожилова достался исторический дом на Ветошкина, 3, который, по условиям договора, нужно отреставривать, после чего она выставила его на Авито на миллион рублей дороже. В августе другая фирма Вероники Новожиловой, ООО "ВологдаГазСтрой", стала собственником расселенного деревянного дома на улице Чернышевского, 60, а уже в ночь с 24 на 25 августа он загорелся.

Доход за 2018 год председателя гордумы, главы города Юрия Сапожникова ("Единая Россия") – чуть менее 4 млн рублей.

Подробности об имуществе и доходах каждого депутата можно узнать на сайте Вологодской гордумы.