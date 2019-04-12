Депутат гордумы Михаил Тихомиров установил в Вологде арт-объект, посвященный Пакле

12.04.2019 [Общество]

Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров профинансировал установку на улице Текстильщиков арт-объекта, посвященного этому микрорайону.

В надписи на арт-объекте использовано "народное" название этого района - Пакля.

- Хочу предупредить сразу: арт-объект установлен за мои личные средства, как предпринимателя, ни одна бюджетная копейка не пострадала! - написал Михаил Тихомиров на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Тихомиров был избран депутатом гордумы по избирательному округу № 16 (Текстильщиков и несколько близлежаших улиц) на выборах 14 сентября 2014 года от партии ЛДПР.

Тэги: арт-объекты, депутаты

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