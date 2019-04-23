Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области в феврале 2019 года составила 37 844 рубля

23.04.2019 [Экономика]

Средняя зарплата в Вологодской области в феврале 2019 года составила 37 844 рублей, сообщает Вологдастат. По данным ведомства, за год она выросла на 3,2%, а по сравнению с январем 2019 года – на 7,9%.

Традиционно, больше всех в регионе зарабатывают те, кто трудится в сфере металлургического производства, - там средняя зарплата составляет 93 007 рублей, что в 2,2 раза больше среднеобластных показателей. Высокие зарплаты также в сфере производства химических веществ и продуктов  -58 000 рублей в месяц, в сфере финансовой и страховой деятельности – 57 031 рубль в месяц.

Меньше всех в Вологодской области получают работники на производстве «текстильных изделий» – 6 877 рублей в месяц, на производстве одежды – 12 455 рублей, изделий из кожи – 9 817 рублей.

Напомним, что по итогам трех кварталов 2018 года Вологодская область вошла в число регионов, где больше всего снизились доходы населения. А зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за 2018 год выросли почти на 10%.

Что касается Вологды, то средняя заработная плата в областной столице по итогам 2018 года составляет 31 790 рублей в месяц - такие данные озвучили в марте в администрации города. По итогам первого полугодия 2018 года областная столица заняла 66 место из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат.

 

Тэги: зарплаты

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