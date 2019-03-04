Администрация Вологды назвала среднюю зарплату в городе: 31 790 рублей в месяц

Средняя заработная плата в Вологде по итогам 2018 года составляет 31 790 рублей в месяц. Такие данные озвучила на пресс-конференции начальник департамента экономического развития Светлана Пахнина.

- Хочется сказать, что у нас существует достаточно большой разрыв – если мы посмотрим финансовую сферу, по статистике, средняя зарплата сложилась порядка 60 тысяч рублей. Самая низкооплачиваемая – это, в основном, сфера услуг, гостиницы. Там средняя заработная плата порядка 22 тысяч рублей, - отметила Светлана Пахнина.

Отметим, что эта статистика не соответствует действительности. Например, зарплата некоторых преподавателей и воспитателей намного ниже, чем 22 тысячи рублей. В частности, в Вологде есть преподатели, которые за одну ставку получают около 10 тысяч рублей.

К слову, озвученная сумма в 31 790 рублей ниже той, которая называлась по итогам первого полугодия. Напомним, Вологда оказалась на 66 строчке из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат первого полугодия 2018 года. Эту статистику озвучивал РИА Рейтинг, в ней средняя зарплата в городе была 33 950 рублей.

Отметим, что по итогам 2018 года средняя зарплата в Вологодской области составила 35 545 рублей - такие данные сообщает Вологдастат.

Уровень безработицы в Вологде по итогам 2018 года – 0,9%. В городе официально зарегистрировано 1469 безработных, при этом, по данным центра занятости, открыты 2695 вакансий.

По словам Светланы Пахниной, в городе существует дефицит медицинских кадров (врачи, медсестры, фельдшеры), не хватает инженеров, педагогов и разнорабочих.