Вологодская область вошла в список из семи регионов России, где больше всего снизились доходы населения

19.02.2019 [Экономика]

Вологодская область вошла в число регионов, где больше всего снизились доходы населения. Такие данные содержатся в мониторинге экономической ситуации в России за три квартала 2018 г.*

Мониторинг показал разнонаправленные тенденции. С одной стороны, в 75% регионов продолжался промышленный рост, практически везде увеличивалось потребление, не было заметных изменений в уровне безработицы. Состояние бюджетов регионов улучшилось: число территорий с дефицитом сократилось вдвое.

С другой стороны, в половине регионов России сокращался ввод жилья. По данным за январь-август 2018 г., в большинстве регионов (61 из 85) продолжалось снижение доходов населения, наиболее значительное – в Новгородской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Магаданской областях и на Чукотке (на 6–9%). Доходы росли только в Южном федеральном округе (1,7%).

Напомним, что по итогам 2018 года Вологодская область также вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России, заняв по этому показателю 62 место из 85.

Кроме того, сегодняшнее финансовое состояние регионов не позволяет им выполнять в полном объеме социальные обязательства из майских указов президента 2012 года. Об этом заявил в понедельник глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров:

- Увеличение долговой нагрузки регионов означает, что они не смогут выполнить поручения президента и указ по инвестициям, которые сейчас им сверху довели и под которые они подписали соглашения, потому что у них все эти средства пойдут даже с учетом долга на социальные обязательства.

Подробности об экономической ситуации в разных сферах жизни в российских регионах можно прочитать в мониторинге.

* Мониторинг подготовлен коллективом экспертов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Института Гайдара), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Минэкономразвития России.

Тэги: доходы, зарплаты, экономика

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