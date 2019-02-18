Вологодская область вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России

18.02.2019 [Общество]

Вологодская область заняла 62 место из 85 в рейтинге российских регионов по качеству жизни, то есть наш регион вошел в треть регионов с наихудшими условиями жизни. При этом за год ситуация усугубилась - год назад область занимала 59 место.

Эксперты агентства РИА Рейтинг оценивали субъекты по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Каждому региону присвоили место в списке на основе полученных баллов (минимум — один балл, а максимум — 100). Вологодская область в итоге набрала всего 40 баллов.

- При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, - говорится в результатах исследования.

Первые позиции снова заняли Москва (77 баллов), Санкт-Петербург и Московская область (у них более 70 баллов). В десятку регионов с наилучшим качеством жизни также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калиниградская области. В аутсайдерах - Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия. Меньше всего баллов в результате исследования набрала республика Тува – 16,195.

Тэги: рейтинги, качество жизни
В новости использованы скриншоты РИА-рейтинга

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