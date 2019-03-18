Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%

18.03.2019 [Экономика]

На 9,8% выросли зарплаты чиновников органов исполнительной власти Вологодской области. По данным Вологдастата, в 2018 году средняя зарплата этих госслужащих составила 50 893 рубля. В органах исполнительной власти региона работает 1799 человек.

Согласно Уставу области, к чиновникам органов исполнительной власти региона относятся губернатор, члены правительства области, сотрудники всех департаментов, комитетов при правительстве, управления ветеринарии, управления ЗАГС, жилинспекции, представительства Вологодской области в СЗФО, при президенте РФ и правительстве РФ.

Зарплаты госслужащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (например, УФАС, прокуратура, УФССП и другие) в 2018 году тоже выросли – на 5,4%. Средняя зарплата составляет 41 557 рублей. В этой сфере работает 3671 человек.

На 8,7% выросли зарплаты чиновников органовместного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями (администрации муниципалитетов). Вологдастат сообщает, что в прошлом году служащие получали в среднем 35 724 рубля в месяц, всего их 2529 человек.

Напомним, Вологодская область вошла в число регионов, где больше всего снизились доходы населения. Такие данные содержатся в мониторинге экономической ситуации в России за три квартала 2018 года.

В конце прошлого года в онлайн-приемную губернатора обратился житель Вологды, написавший, что зарплата его супруги, которая работает акушером-гинекологом в женской консультации на улице Архангельской, 13б, после оптимизации медучреждений уменьшилась в два раза.

«После оптимизации и присоединения от поликлиники 3 к роддому 1 ее зарплата уменьшилась вдвое. За ноябрь врач высшей категории вместе с подработкой на УЗИ получил 23000, аналогично зарплата в поликлинике 3 составляла около 40000», - написал мужчина.

Тэги: чиновники, зарплата

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