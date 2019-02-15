Расследование уголовного дела о нарушении прав сирот из Череповецкого района возьмут на контроль в Москве

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о нарушении прав сирот из Череповецкого района. Об этом накануне сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело было возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). По данным следствия, в ряде средств массовой информации сообщалось о применении насилия и методов воспитания, соединенных с жестоким обращением со стороны опекунов в Череповецком районе в отношении 18-летней и 23-летней девушек, ранее находившихся под их опекой. В семье также проживает шестеро несовершеннолетних детей.

Напомним, в начале февраля в череповецких СМИ появилась информация о том, что в Ярославле нашли 18-летнюю девушку-сироту Кристину из поселка Суда Череповецкого района. Сирота рассказывала, что опекуны оставили ее в чужом городе одну и без денег, чтобы она нашла работу. При этом у девушки есть психические отклонения, и она не может оставаться без поддержки близких. Сами опекуны говорят, что их подопечная сама решила уехать в Ярославль.

«В ходе процессуальной проверки по данному факту следователям от опрошенных лиц и средств массовой информации, а также при оценке изъятых документов, поступает противоречивая информация о возможных фактах применявшегося ранее физического насилия в семье, психологического давления на воспитанников, не подтвержденных фактов нарушений при расходовании денежных средств опекаемых детей», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Чтобы разобраться в происходящем, следователи возбудили уголовное дело.

Вчера на телеканале "Россия" вышла передача "Прямой эфир", темой которой, помимо избиения в семье опекунов 6-летнего Степана, стала ситуация и в этой приемной семье. Запись эфира можно посмотреть в рубрике "Обзор прессы".