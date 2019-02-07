Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?

Городская власть в Вологде старательно держится в стороне от “разборок” по поводу того, кто должен приобретать мусорные контейнеры. Желание понятное: для Сергея Воропанова этот год — выборный (осенью заканчивается его контракт), и он явно не хочет “утопить” в мусоре свой заботливо создаваемый имидж эффективного сити-менеджера. Но и отмолчаться уже не получится. Соцсети завалены фотографиями захламленных площадок, где контейнеров не хватает или вовсе нет. Пользователи, устав наблюдать за перепалкой регионального оператора "Аквалйн" и управляющих компаний, всё чаще недоумевают: “А власть в городе вообще есть?”.

На этом фоне сложно делать вид, что не расслышал вопроса. Между тем, именно местные чиновники в ответе за бардак, в который вылился старт мусорной реформы в Вологде.

Краткое содержание предыдущих серий

Подержанный мусорный контейнер стоит 10-12 тысяч рублей. На Вологду для жилых домов их требуется не меньше пяти тысяч. Таким образом, на кону десятки миллионов рублей — такие суммы вполне объясняют накал страстей вокруг темы. Сейчас для накопления ТКО используются баки, принадлежащие перевозчикам, включая тех, кто ушел с рынка с началом реформы.

Назначение того, кто должен устанавливать на мусорных площадках баки, превратилось в увлекательный сериал. Вначале предполагалось, что это будут управляющие компании и ТСЖ (в Череповце купили ёмкости ещё в прошлом году по поручению мэрии). Когда они со вздохом потянулись было за бумажниками, заместитель областного прокурора объявил, что платить должен исключительно региональный оператор по вывозу ТКО. “Управляшки” воспряли духом: мы не вправе противоречить надзорным органам! Оператор развел руками: на баки он вправе тратить один процент тарифа, но такими темпами придется покупать баки в течение десятилетий.

Наконец, 4-го февраля в интернете появилось письмо Министерства природных ресурсов и экологии, которое является разработчиком мусорной реформы. Во-первых, федеральные чиновники указали, что оператор не должен обеспечивать всех контейнерами — так как эти расходы не заложены в утвержденный тариф. Во-вторых, пояснили, что контейнеры могут покупать и органы местного самоуправления, и УК с ТСЖ.

После этого, 6 февраля, и областная прокуратура сменила позицию, предложив всем участникам реформы как-то договориться между собой. Но ведомство до сих пор переминается с ноги на ногу. Например, в Чагодощенском районе прокуратура соблазнилась "встать на сторону добра" и помешала трем муниципалитетам потратить более 4 млн рублей (то есть наши с вами деньги) на контейнеры для ТКО - закупку отменили.

Урна в Вологде. Фото жителей из соцсети.

Пока не договорились

Не дождавшись обещанного властями выкупа контейнеров, перевозчики потихоньку начали распродавать их. Городские дворы, где баки исчезают, за считанные часы превращаются в мини-свалки. Непосвященным это кажется единичными явлениями. Но это только потому, что перевозчики просто переставляют баки, как в игре “пятнашки”. Однако вскоре их количество уменьшится настолько серьезно, что мусор перейдет в наступление. А уж если предприниматели по какой-то причине сразу “сдёрнут”, к примеру, половину контейнеров – все страшилки про нашествие крыс могут стать реальностью.

Градус раздражения этими приметами реформы растёт. У каждого поста на эту тему в популярных городских сообществах “ВКонтакте” — десятки тысяч просмотров и десятки злых комментариев. Народный гнев всё чаще направляется не на “Аквалайн” или управляющие компании, а на власти, которые заварили кашу, но не хотят её расхлёбывать. Широкое одобрение находят предложения приносить мусор к дверям мэрии или областного правительства.

Хорошая организация реформы в глазах людей могла бы стать единственным, что хоть как-то оправдывает высокий тариф. Однако организовывать — значит брать на себя ответственность. В Вологде в последнее время обратный тренд — снимать её с себя, утверждая, что всё в городе происходит исключительно по поручению губернатора.

5 февраля на Чернышевского, 111а. Фото жителей из соцсети.

Тянуть до последнего

Видимо, без поручения губернатора вологодские чиновники не решилась создать открытый реестр мусорных площадок — хотя такая обязанность прямо возложена на местную власть постановлением Правительства РФ. В нём сказано, что орган местного самоуправления обязан разместить на своем сайте базу данных с полным перечнем мест накопления ТКО, и для каждого из них указать: где находится площадка (со схемой расположения), откуда поступают отходы, сколько на ней контейнеров и какого они объема, кому эта площадка принадлежит. Заработать база была должна уже с 1 января 2019 года! В частности, это необходимо для вывоза мусора точно в срок.

Таким образом, именно местная власть — то есть Сергей Воропанов как мэр города — должна “разруливать” ситуацию. Организовывать совещания, бить в набат, выяснять, кто собственник площадки — иначе как она будет этот самый реестр формировать? Договариваться с оператором и “управляшками”, как и рекомендовал прокурор.

Мэрия должна была сделать это “позавчера” — чтобы к старту реформы всё работало. Сделала? Нет, и сейчас ничего не делает. Тактикой мэра и его команды было максимально отстраниться от процесса, предоставив собирать негатив областной власти и региональному оператору.

Но, похоже, чиновники переиграли сами себя: именно город рискует оказаться “крайним” во всей этой истории.

Фото мусорных контейнеров возле дома № 49б на улице Челюскинцев сделано утром 7 февраля. Накануне мусор не вывозился, хотя его должны увозить каждый день. Фото Newsvo.

Бюджет стерпит?

По логике Минприроды, покупать контейнеры для площадок, созданных на муниципальной земле, должны муниципалитеты. В Вологде таких площадок — абсолютное большинство: ни до Сергея Воропанова, ни во время его правления чиновники не переусердствовали с оформлением земли в общедолевую собственность.

Получается, что деньги на контейнеры в конце концов выложит город. Не управляющие компании, многие из которых и не подумали снизить тариф после того, как из него убрали расходы на вывоз мусора. Не региональный оператор, который утверждает, что каждый новорожденный производит более семи литров мусора в день. А жители Вологды, за счет налогов которых формируется бюджет.

В пользу такого прогноза говорит пример... Калининграда. Оказывается, у нас много общего. Там, как и в Вологде, почти все контейнеры во дворах на момент старта реформы принадлежали перевозчикам. Как и в Калининграде, наша прокуратура вначале назвала недопустимым покупку контейнеров управляющими компаниями, муниципалитетами и ТСЖ. Больше того: текст пресс-релиза калининградского ведомства на 100% повторяет текст вологодских коллег. До запятой. (Возможно, это связано с тем, что прокуратуру Калининградской области возглавляет Сергей Хлопушин, до этого работавший на аналогичной должности в Вологде).

Так вот, там калининградский мэр 5 февраля объявил: контейнеры купит город. Правда, на условиях софинансирования с областным бюджетом.

Понятно, что платить за всё и всегда приходится нам самим: ни у власти, ни у коммунальщиков нет других денег, кроме наших. Непонятно, почему платить за одно и то же приходится несколько раз.