Кроссовер Lada Azimut: все плюсы и минусы новой машины от АвтоВАЗа

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Новинка АвтоВАЗа получилась интересной, но не без минусов

Вчера на Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил свою новинку, кроссовер «Лада Азимут». На первый взгляд машина интересная, со своими преимуществами и недостатками. А чего больше, мы сейчас и попробуем разобраться.

Первый минус, который бросается в глаза, что Lada Azimut сделана на модернизированной платформе «Весты». Это является шагом назад, учитывая тот факт, что у АвтоВАЗа есть более современная платформа от Lada Iskra, в основе которого лежит модифицированная реношная платформа CMF-B. Но инженеры автозавода решили развивать морально устаревшую систему.

Второй главный минус Lada Azimut, у автомобиля не будет полного привода.

Тем не менее новинка обладает и своими плюсами. Lada Azimut создана полностью на отечественной агрегатной базе, и поэтому у владельцев этого авто не должно быть проблем с ремонтом и обслуживанием. Для кроссовера были созданы более тысячи новых оригинальных деталей. К ним относятся все кузовные панели, светотехника, элементы интерьера, а также новая задняя подвеска.

Lada Azimut может похвастаться улучшенной колесной базой. Дорожный просвет составляет 208 мм, в сочетании с короткими свесами это должно обеспечить неплохую геометрическую проходимость. Автомобиль будет приводить в движение 1,5-литровый китайский турбоагрегат, который будет сочетаться с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Салон Lada Azimut будет оборудован современным блоком управления климатом, со встроенными в крутилки дисплеями. Также будет присутствовать новая медиасистема, с 10-дюймовым IPS-экраном и оболочкой от компании Navio. За навигацию будет отвечать программа 2GIS с голосовым помощником с искусственным интеллектом. Приложения от «Сбера» помогут оплачивать заправку не выходя из салона прямо через экран бортового устройства.

Также в стандартную комплектацию входит 10-дюймовая электронная панель приборов. Приятным сюрпризом для владельцев этого авто станут обогреваемые боковые и лобовое стекла, а также раздельный климат-контроль. Дверь багажника будет открываться с помощью электропривода. У Lada Azimut будет панорамная крыша с люком, это первая отечественная модель, которая получила подобную опцию.

В качестве компенсации за отсутствие полного привода, у Lada Azimut будет предлагаться система выбора режимов вождения с шайбой на центральном тоннеле, где будет и «внедорожный» режим.

АвтоВАЗ обещает запустить Lada Azimut в серийное производство уже в 2026 году, что является рекордом для отечественного автопрома. Еще никогда наши автозаводы так быстро не разрабатывали и не запускали новинки в массовое производство.

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Теперь возникает главный вопрос, сможет ли Lada Azimut конкурировать со своими иностранными аналогами, в первую очередь с продукцией китайского автопрома? Учитывая все вышеописанное, мы приходим к выводу, что эта машина будет середнячком в своем классе. Если АвтоВАЗ не будет жадничать, и сделает цены на свою новинку ниже 2 млн. рублей, то на рынке ее ждет успех. В противном случае россияне будут покупать продукцию других автозаводов…