В России предлагают запретить владельцам электромобилей пользоваться закрытыми паркингами

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Проблема усложняется тем, что электромобиль практически невозможно потушить

У современного электромобиля есть много преимуществ по сравнению с авто с ДВС, но есть и очень серьезные минусы, которые необходимо учитывать при эксплуатации. Поэтому с большой долей вероятности российским владельцам электрокаров скоро запретят парковаться на закрытых паркингах.

Как пишет Telegram-канал Mash, с таким предложением к министру МЧС России Александру Куренкову обратились представители Национального автомобильного союза. Причиной для такой инициативы стал тот факт, что последнее время участились самовозгорания электромобилей, и потушить их в моменте просто невозможно.

Ситуация осложняется тем, что количество “электричек”, оборудованных высоковольтными системами и тяговыми батареями, в России стремительно растет. По итогам 2024 года количество таких авто в стране выросло на 80 тыс. штук. Пропорционально с этим растет и риск самовозгорания. По итогам все того же 2024 года было зафиксировано 120 случаев возгорания электромобилей, что на 30% больше, чем в 2023 году. По данным МЧС, 40% пожаров происходит при хранении, 30% — при зарядке, еще 30% — из-за ДТП.

При тушении электрокара требуется более до 100 тысяч литров воды и часы работы, против 2500 литров в цистерне пожарного КамАЗа. Иногда потушить возгорание невозможно, и машине приходится давать возможность догореть.

Если такое авто загорится на закрытом паркинге, то в зоне риска будут не только рядом стоящие автомобили, но и все здание в целом. Поэтому предложение НАС заключается в том, что паркинг для электромобилей должен быть только открытым и на улице. Из-за этого НАС просит Министра МЧС рассмотреть возможность разработки закона, который введет обязательные требования для зарядки «электричек» и гибридов на закрытых парковках. Например, чтобы такие стоянки были оборудованы специальными средствами тушения, а владельцев электромобилей несли ответственность, если будут нарушать новый закон…