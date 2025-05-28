Продовольственный кризис в Беларуси. Лукашенко разрешил покупать картофель в ЕС

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Белорусские фермеры всю картошку продали в Россию

Если бы эта новость появилась в эфире пару тройку лет назад, то ее наверняка приняли бы за злую шутку. Но сегодня это жесткая реальность. В Беларуси образовался дефицит картофеля, и теперь наши соседи вынуждены закупать данный овощ в странах ЕС.

Мы уже писали о том, что Александр Лукашенко констатировал тот факт, что белорусски фермеры продали все запасы картофеля в Россию, поскольку там выше цена. Все это привело к тому, что в самой Беларуси цены на картофель взлетели. Поскольку соседи прийти на помощь не могут, правительство республики приняло решение закупать картофель и еще ряд овощей и фруктов в недружественных странах, в частности в Европейском союзе.

"В ответ [на санкции] правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства – члены ЕС", – говорится в сообщении пресс-службы совета министров Республики Беларусь.

Россия раньше пошла по этому пути. Сегодня в российских торговых сетях можно встретить картофель производства Египта, Пакистана, Ирана, Грузии и Азербайджана. Цена на картофель нового урожая превышает 100 рублей за килограмм. Картофель старого урожая стоит на 10-20 рублей дешевле.

Вся надежда на то, что скоро и в России, и в беларуси будет выбран собственный урожай. А Лукашенко посоветовал белорусам побольше сеять картошки на своих дачах.

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Кстати впервые за последние два года подешевели куриные яйца, в некоторых торговых точках цены снизились ниже 100 рублей. Хочется надеяться, что и с картофелем мы скоро увидим аналогичную картину.