Доля расходов россиян на покупку еды достигла рекордных значений за последние 5 лет

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Рост цен на продовольствие заставляет россиян отказываться от других покупок

Россияне стали больше тратить денег на еду. С одной стороны данный фактор можно было бы интерпретировать как рост благосостояния наших людей, но на самом деле не все так просто. Эта новость лишний раз показывает наличие серьезных проблем в российской экономике.

Согласно данным исследования холдинга «Ромир» , доля расходов россиян на еду в апреле 2025 года составила 34,6% от всех расходов. Данный показатель стал рекордным за последние пять лет. Еще в январе расходы на еду не превышали 33%, а в апреле 2024 года россияне платили за продукты и того меньше - 28,6%.

На самом деле индекс расходов на еду или же индекс благосостояния, играет в экономике очень важную роль. По методологии применяемой в ООН, население той или иной страны считается богатым в том случае, когда доля расходов на еду не превышает 20%, и обеспеченным при доле менее 30%.

В последний раз, по данным “Ромир”, россияне тратили на еду больше своих средств только в далеком 2020 году, когда доля расходов на продукты питания достигала 37%.

В данных цифрах нет ничего удивительного. Если мы посмотрим на цены на картофель, которые сегодня являются трехзначными, то все встанет на свои места. Но дорожает не только картофель. Цены выросли практически на все продовольствие. А с учетом прошедших по России весенних заморозков, надеяться на снижение цен довольно глупо.

И как бы российские власти не рапортовали об очередной индексации пенсий, повышении средней заработной платы, рост цен на еду делает свое негативное дело, и россияне, по методологии ООН, прочно относятся к бедным слоям населения в мире. Невероятно, но факт…