Фильм «Финал» - затянутое и моментами раздражающее зрелище

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На майских праздниках в кинопрокат вышла новая российская лента «Финал», о которой мы решили поделиться своими эмоциями после просмотра

В время Олимпиады 2012 года, в волейбольный финал вышли сборные России и Бразилии. Матч вышел действительно напряженный и заслуживал того, чтобы про него сняли фильм. И фильм действительно был снят – 8 мая в кинопрокат вышла российская спортивная драма «Финал». Давайте разберемся стоит ли на него идти на сеанс, и стоит ли «Финал» смотреть вообще…

Если вы смотрели современные российские фильмы, посвященные спорту, то без всякого сомнения помните «злых сотрудников КГБ», которые из-за всех сил мешали талантливым советским атлетам одерживать победы на соревнованиях высокого уровня. Так было и в лентах «Легенда№17», «Стрельцов», «Движение вверх». Так как уже многие годы нет ни КГБ, ни Советского Союза, то кто же заменит «наблюдающий органы» в «Финале»? Ответ простой – никто!

Спортсмены сборной России как в какой-то компьютерной игре, гоняют на огромной скорости по ночному городу, всячески нарушая закон (эту отвратительную сцену нужно просто видеть – пересказывать ее бесполезно). И им за это фактически ничего не было – ибо кто такие простые жители нашей страны, а кто такие звезды спорта мирового уровня? Тут уже действительно начинаешь жалеть, что сотрудники КГБ не возникли в кадре, чтобы справедливо покарать зажравшихся от безнаказанности спортсменов.

Почему новый российский фильм «Буратино» пугает, а не радует зрителей?

По сути, весь фильм, который, кстати, сняли целых три режиссера (Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков) создан по образу и подобию большинства современных российских фильмов о спорте. Затянутое, а частенько даже раздражающее зрелище предигровой подготовки и жизни личной жизни главных персонажей и крепко снятые сцены спортивных баталий. Сопереживать кому-то в «Финале» нет никакого желания. За команду болеть да, за отдельных персонажей – нет. Так что когда фильм будет в хорошем качестве, смело перематывать его большую часть и смотреть только финал в «Финале»…