Почему новый российский фильм «Буратино» пугает, а не радует зрителей?

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На экраны вышел трейлер нового ремейка «Буратино». Сейчас ясно одно, что в новой версии от старого доброго кино практически ничего не осталось

В 1936 году Алексей Толстой написал сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сюжет советский писатель взял из другой сказки, итальянского автора Карло Коллоди - «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Причем это был не перевод, а полностью переосмысленная история, в которой от оригинала остался только основной сюжет и персонажи. К примеру, холста с нарисованным на нем очагом, в «Пиноккио» не было.

Первая экранизация похождений Буратино появилась в виде черно-белого фильма в 1939 году. Ну, а нам лучше всего известен фильм «Приключения Буратино» 1975 года выпуска. Можно смело сказать, что это лучшая из более чем десятка экранизаций сказки Толстого…

Так как в последнее время в нашем кинематографе целенаправленно взялись за пересъёмку старых советских сказок (чтобы создать что-то новое и действительно стоящее, усилий нужно приложить намного больше), то совсем неудивительно, что очередь дошла и до «Буратино».

Режиссером нового фильма стал Игорь Волошин, известный по таким работам как «Повелитель воздуха», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», а также сериалам «Ольга» и «Физрук». В фильме значится 13 продюсеров, среди которых Федор Бондарчук, исполнивший роль Карабаса Барабаса. Роль Буратино досталась Виталии Корниенко. Ну, а в остальных ролях задействованы – Александр Яценко (Папа Карло), Анастасия Талызина (Мальвина), Степан Белозеров (Пьеро), Марк Эйдельштейн (пудель Атемон), Александр Петров (Кот Базилио), Виктория Исакова (Лиса Алиса) и другие. И как раз в актерском составе и кроется первая проблема фильма.

Буратино – это компьютерная графика, а не юный актер/актриса с приделанным длинным носом. Так как Буратино нового образца выглядит в кадре не то что не привлекательно, а наоборот отталкивающе, то понимаешь, что Буратино из фильма 1975 года лучше по всем статьям.

Роль Мальвины, девочки с голубыми волосами исполнила актриса 25 лет. Ничего себе куколка вымахала! Ее образ, грим и платье как-то отталкивают. А вот грим Пьеро, напоминает раскраску физиономий клоунов-убийц из ужастиков, и действительно способен напугать впечатлительных юных зрителей. Это действительно положительный персонаж? Вы ничего не перепутали?

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А насчет декораций, то тут вообще все печально, особенно для тех, кто вырос на ярких детских советских фильмах. А тут люди в серых одеждах, на серых улицах стараются показать какое-то яркое зрелище. Не получается…

Новый «Буратино», это к сожалению, именно тот случай, когда уже по трейлеру видно, что фильм сделан плохо.